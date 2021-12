Steve McManaman: Manchester United a besoin de Jude Bellingham du Borussia Dortmund – Man United News And Transfer News

L’expert Steve McManaman a insisté sur le fait que Manchester United avait plus que quiconque besoin de la star du Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Le jeune Anglais est depuis longtemps lié à un transfert à Old Trafford et est l’un des espoirs les plus recherchés d’Europe.

Selon le Daily Mail, McManaman a déclaré : « Il (Bellingham) a tous les attributs pour être une superstar.

« Quand vous regardez à travers les équipes et les côtés qui pourraient l’acheter, Manchester United aurait besoin de ce type de joueur en tant que milieu de terrain central. Manchester City, avec Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, pas tellement.

« Liverpool a Jordan Henderson, Thiago, Fabinho. Bien sûr, ce serait une excellente signature, c’est un grand joueur, mais si Liverpool a besoin de lui maintenant, c’est une autre chose.

« Henderson se dirige vers la fin de sa carrière. James Milner aussi. Donc Liverpool pourrait toujours prendre un autre milieu de terrain central mais c’est très encombré là-dedans.

« Georginio Wijnaldum a quitté le club cet été et les gens ont dit qu’ils devaient le remplacer, mais ils ne l’ont pas fait. Mais que les gens passent à autre chose et que Jürgen fasse venir Jude, c’est autre chose.

«City pourrait l’accueillir, mais ils ont une pléthore de grands joueurs là-bas et il pourrait ne pas jouer.

«Je pense que United a besoin d’un milieu de terrain central de cet acabit (de Bellingham).

« Nemanja Matic et Juan Mata arrivent à la fin de leur carrière et Paul Pogba pourrait partir.

« Donc, s’il y a une équipe qui a besoin d’un joueur comme Jude Bellingham, c’est Manchester United. »

Bellingham a eu la chance de rejoindre United depuis Birmingham City, et a même été invité à visiter Old Trafford par la légende Sir Alex Ferguson.

Malheureusement, le Borussia Dortmund a convaincu le milieu de terrain sensationnel de se joindre à lui alors qu’il présentait un plan réel pour sa carrière et lui promettait des minutes en équipe première.

Les Diables rouges restent attachés à la signature de Bellingham, mais il vaut certainement beaucoup plus maintenant, et convaincre les géants allemands de vendre ne sera pas facile.

Cela est particulièrement vrai étant donné qu’Erling Haaland devrait partir l’été prochain et Dortmund ne sera pas très heureux de vendre deux de ses joueurs les plus prisés en une seule fois.

Le besoin de qualité de Manchester United dans sa salle des machines est bien connu et Bellingham réglerait certainement ce problème, mais le prix à payer pourrait être trop élevé.

Le manager par intérim Ralf Rangnick peut être intéressé par le joueur éblouissant, mais il doit également envisager tout achat pour le prochain manager permanent.

Néanmoins, malgré les faibles chances de transfert, il est probable que United poursuivrait toujours sa signature car il est un talent générationnel.