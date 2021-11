Steve McManaman recommande le transfert d’Arsenal à Marco Asensio

Bien que Marco Asensio soit lié à Liverpool, Steve McManaman pense que Marco Asensio est mieux adapté pour un club comme Arsenal. Le meneur de jeu espagnol a un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023, mais a eu du mal à trouver des minutes importantes sous Carlo Ancelotti. Dans une interview avec Horseracing.net, McManaman a expliqué pourquoi il pense qu’Arsenal serait un bon choix.

« Marco Asensio n’a pas assez joué au Real Madrid. Sa réputation était probablement meilleure il y a deux ans lorsqu’il est entré en scène pour la première fois et a marqué un tas de beaux buts, notamment lors de la finale de la Ligue des champions contre la Juventus et de la Super Coupe 2017 contre Barcelone. Mais depuis lors, il a eu des blessures et bien sûr, le Real Madrid n’est plus l’équipe qu’il était il y a quatre ans, et son niveau s’est amélioré.

« Tout dépend de ce qu’Asensio lui-même veut faire et, deuxièmement, de ce que le Real Madrid va faire ; s’ils vont faire venir Mbappe, s’ils vont essayer de faire venir Haaland également – ​​cela influencera la décision de Marco Asensio.

«Je connais beaucoup de joueurs qui ont été au Real Madrid et qui traînent. Parce qu’ils sont espagnols, parce qu’ils aiment la capitale. parce qu’ils aiment le style de vie, parce qu’ils aiment jouer pour une équipe comme le Real Madrid, ils resteraient très volontiers, et resteraient, et resteraient, sans jouer énormément au football.

« Asensio est peut-être l’un de ces types de joueurs, mais si Benzema est devant lui, Mbappe est devant lui, s’il pense que Vinicius est meilleur que lui, Rodyrgo est devant lui, et l’opportunité est là de partir, alors peut-être qu’il le prendra.

« Si c’était un club l’année prochaine, je dirais que ce serait Arsenal. Aubameyang arrive à la fin de sa carrière et avec Lacazette dans une position similaire arrivant à la fin de son contrat, Asensio pourrait être dans un club où il aurait probablement plus de plaisir à jouer. S’il doit partir dans 18 mois, c’est encore très, très loin.

« Mais je pense que c’est un type de joueur d’Arsenal, comme un Odegaard, qui est bon avec le ballon, pas forcément très rapide, mais qui tourne bien, marque des buts et crée des occasions »

Marco Asensio a impressionné Carlo Ancelotti lors de son dernier match en tant que titulaire contre le Rayo Vallecano, mais sa forme a été inconstante au cours des trois dernières années. Si le milieu de terrain peut faire ses preuves avec une série de matchs cohérente, il peut alors avoir une chance de sauver sa carrière au Real Madrid. Sinon, un transfert dans un club comme Arsenal peut être la meilleure option pour toutes les parties.