Steve McQueen annonce le suivi de Small Axe avec Uprising en trois parties ⋆ .

Suite à l’énorme succès critique et culturel de sa nomination aux multiples prix Petite hache série, Sir Steve McQueen a annoncé qu’une nouvelle série dramatique en 3 parties intitulée Soulèvement sera diffusé sur BBC One plus tard cette année.

La BBC a annoncé que la trilogie «vive et viscérale» couvrira le New Cross House Fire de 1981, ainsi que la journée d’action des Noirs qui en résultera, suivie des émeutes de Brixton de la même année.

Sir Steve a déclaré au diffuseur que l’incendie de la maison de Londres et les retombées qui ont suivi étaient «des événements mémorables dans l’histoire de notre nation» et que Soulèvement serait faite à partir de «témoignages de survivants, d’enquêteurs, de militants et de représentants de l’appareil d’État».

Soulèvement sera codirigé par James Rogan (Stephen: le meurtre qui a changé une nation). Aucune annonce de distribution n’a encore été faite.

