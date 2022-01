Steve Nash devient brutalement honnête à propos de James Harden (vidéo)

James Harden des Brooklyn Nets passe souvent inaperçu lorsque les conversations se tournent vers les meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui.

Pour une raison quelconque, son jeu discret, principalement axé sur l’offensive, ne résonne pas auprès des fans de la même manière que les styles de Kevin Durant ou LeBron James.

Cela dit, Harden n’est récemment devenu que le 10e joueur de l’histoire de la ligue à amasser 20 000 points, 6 000 passes décisives et 5 000 rebonds.

À la suite de cet exploit, l’entraîneur-chef des Nets, Steve Nash, a décidé d’être brutalement honnête au sujet des compétences de Harden.

En ce qui concerne Nash, Harden fait déjà partie d’un échelon légendaire de joueurs de la NBA.

« Il fait partie de ces joueurs très très spéciaux, non seulement de sa génération, mais historiquement. Et les chiffres le confirment » – Steve Nash sur James Harden devenant le 10e joueur de l’histoire de la NBA avec 20 000 points, 6 000 passes décisives et 5 000 rebonds pic.twitter.com/wFQuNSLqjk – Vidéos Nets (@SNYNets) 28 décembre 2021

« Il est historiquement génial », a déclaré Nash.

« Les chiffres qu’il a affichés : incroyables. C’est l’un des meilleurs joueurs de cette génération. C’est ahurissant de penser aux chiffres qu’il a affichés et au succès qu’il a eu. Il fait partie de ces joueurs très très spéciaux, non seulement de sa génération mais historiquement. Et les chiffres le confirment.

Beaucoup de gens n’aiment pas Harden. Vous vous en souviendrez, il y a quelques semaines à peine, Scottie Pippen l’a complètement détruit.

Kobe Bryant, de même, a également eu des choses assez critiques à dire sur le jeu de Harden.

Cela dit, comme Nash y a fait allusion, les chiffres ne mentent pas.

Les statistiques de Harden parlent d’elles-mêmes. Il est sans doute l’un des cinq meilleurs gardiens de tir de tous les temps, que les gens veuillent l’admettre ou non.

