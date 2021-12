Steve Nash devient brutalement honnête à propos du statut de Kyrie Irving (vidéo)

Les Brooklyn Nets ont joué l’intégralité de la saison NBA 2020-21 jusqu’à présent sans Kyrie Irving.

En raison des mandats de New York, les joueurs non vaccinés ne peuvent pas participer aux matchs à domicile. Parce que les Nets ont refusé de laisser Irving être un joueur à temps partiel, il a été rendu indisponible pour l’équipe.

Plus tôt cette semaine, un rapport a émergé suggérant que le changement pourrait être à l’horizon.

Mardi, on a demandé à l’entraîneur-chef Steve Nash s’il avait des mises à jour sur le front Irving.

« Je n’ai pas et je n’ai pas de mises à jour », a déclaré Nash. « Je me suis connecté avec lui, mais totalement en dehors du cadre de la question et juste [about] la vie en général. Donc, nous nous sommes connectés la semaine dernière, mais sans aucune information ou idée que les choses changent.

« Je sais qu’il s’entraîne et je sais qu’il adorerait jouer. Mais je pense que les limites sont toujours les mêmes qu’avant les rapports récents. »

Le même jour, la star des Nets Kevin Durant a été interrogée sur un retour potentiel d’Irving.

« Nous verrons. Je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Je veux dire, bien sûr, Kyrie est mon frère et nous parlons de tout. Je préfère donc garder ces conversations à la maison, cependant.

Irving a perdu beaucoup d’argent à cause de sa décision de ne pas participer. Ses relations avec le front office des Nets se sont considérablement détériorées. Et son amitié avec Kevin Durant est également devenue plus tendue.

Reviendra-t-il finalement au bercail cette saison ?

Le temps nous le dira.

