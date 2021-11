Steve Nash devient honnête à propos de sa relation avec Kyrie Irving (vidéo)

Kyrie Irving n’a pas encore joué de match cette saison bien qu’elle ait été considérée comme faisant partie intégrante des aspirations au championnat des Brooklyn Nets.

Sans Irving, Brooklyn est actuellement 10-5 sur l’année – bon pour la troisième place de la Conférence Est.

A présent, tout le monde connaît la situation d’Irving. Il refuse de se faire vacciner contre le COVID-19. New York exige que les athlètes se fassent vacciner. Ainsi, Irving ne peut pas participer.

Cette semaine, l’entraîneur-chef des Nets, Steve Nash, a été brutalement honnête sur l’état de sa relation avec Irving au milieu de tout le drame.

Steve Nash dit qu’il reste toujours en contact avec Kyrie Irving, mais les deux « ne parlent pas vraiment de basket-ball » pic.twitter.com/kpYuZeG8By – Vidéos Nets (@SNYNets) 16 novembre 2021

« Kyrie, je reste en contact avec Kyrie, mais nous ne parlons pas vraiment de basket-ball, restez en contact et assurez-vous que tout va bien avec lui », a déclaré Nash.

Après la défaite de Brooklyn contre les Golden State Warriors mardi soir, Nash a reconnu que l’absence d’Irving avait certainement rendu la planification du match plus difficile.

« Je pense que, offensivement, nous avons toutes ces formations différentes », a-t-il déclaré. « Des parcours, des styles de jeu différents, 10 nouveaux joueurs dans notre équipe, ça prend du temps. Nous avons commencé l’année avec un plan de continuité de l’année dernière qui a été rejeté par la fenêtre évidemment lorsque Ky n’est pas revenu, nous essayons donc de le construire et de le comprendre.

Chose intéressante, tout le monde n’a pas été aussi patient avec Irving que Nash. Mercredi matin, l’analyste de ESPN NBA, Stephen A. Smith, s’est moqué de lui à cause de son absence prolongée.

« Kevin Durant, je suis triste pour toi frère. … Vous n’avez aucune aide. Et plus important que toute autre chose, vous avez pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn. … KYRIE IRVING VOUS A TRAHI! »@stephenasmith L’A PERDU pic.twitter.com/gjw5tAZVcO – Première prise (@FirstTake) 17 novembre 2021

« Kyrie Irving vous a trahi ! Flat out vous a trahi. Je t’ai laissé pendre », a-t-il dit. «Et pendant que vous êtes assis là-bas… ils applaudissaient Steph Curry à Brooklyn (hier soir)… Vous avez Kyrie Irving qui est un écureuil – un talent de superstar… et on ne peut pas lui faire confiance. J’espère en fait que Kyrie Irving sera excisé… »

Alors que Durant n’a pas encore vraiment parlé de toute cette situation au-delà des platitudes normales, il y a eu plusieurs rapports selon lesquels sa relation avec Irving s’est considérablement détériorée. James Harden a également été très direct au sujet de l’absence d’Irving.

Diverses vidéos diffusées par Irving faisant qui sait quoi n’ont évidemment pas aidé les choses.

Il sera intéressant de voir comment cette situation se déroulera finalement. Irving jouera-t-il à nouveau pour les Nets ? Le temps nous le dira.

