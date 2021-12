Steve Nash évoque l’absence de Kyrie Irving

L’entraîneur vedette de l’équipe des Brooklyn Nets, Steve Nash Il parle à propos de la absence du joueur de NBA, Kyrie Irving.

Les Brooklyn Nets auraient pu donner un laissez-passer lorsqu’ils ont appris pour la première fois qu’ils seraient sans Kyrie Irving. Il n’aurait pas été surprenant qu’ils aient connu un début de saison plus lent que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Au lieu de cela, ils sont en première place dans l’Est à 16-7. La liste a été conçue pour inclure un maximum de trois talents NBA salariés : Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Cela laissait très peu de place dans le plafond salarial pour le reste de l’équipe. Donc, pour que les Nets perdent l’un de leurs 3 grands indéfiniment, c’est une baisse assez massive pour le prochain joueur hors du banc. Cependant, cela n’a pas empêché l’entraîneur-chef Steve Nash d’être optimiste et fier de son équipe.

L’équipe a certainement eu du mal à certains moments. Les 16 victoires de Brooklyn sont survenues contre des équipes avec une fiche combinée de 128-180. Ils se délectent des équipes de moindre importance, mais leurs défaites sont imputables à des équipes qui ont gagné près de deux fois plus de matchs qu’elles n’en ont perdu. Ils ont été fouettés par des prétendants comme les Golden State Warriors, les Milwaukee Bucks et le Miami Heat. Ils ont tendance à combattre des équipes d’élite, ce qui a parfois rendu certains joueurs comme Durant ou Harden un peu frustrés lors des conférences de presse d’après-match.

En fait, Durant a admis que la récente défaite contre les Chicago Bulls (qui ont maintenant battu les Nets deux fois) était difficile.

Mais avant la confrontation des Nets contre leur prochain adversaire, les 11-11 Dallas Mavericks mardi, l’entraîneur Nash a été interrogé sur la possible ambiance « doom and morosité » qui peut flotter après les défaites. Et Nash a rejeté ce récit.

« Ouais, je ne me sens pas mal », a expliqué Nash. « Je suis très fier de notre groupe. Vous savez que nous avons déjà affronté beaucoup de choses cette année et que nous sommes au sommet de l’Est. Donc nous avons eu beaucoup de changements, dix nouveaux gars, Kyrie [Irving] il n’est pas avec nous, quelques blessures et tout ça. Donc se réunir et pouvoir concourir a été fantastique ».

C’est ce point de ne pas avoir Irving qui a été la plus grosse bombe de la saison. Mais Nash souligne également que l’équipe compte dix nouveaux joueurs, il est donc logique que l’intégration de ces différentes personnalités et compétences soit un autre défi.

« Je suis fiere d’eux. Je suis fier de la façon dont ils ont défendu », a poursuivi l’entraîneur-chef. « Je suis fier de la façon dont nous avons pu trouver des solutions et gagner des matchs et je pense que nous frappions à la porte pour élever notre jeu à une catégorie légèrement supérieure et c’est le processus que nous devons entreprendre cette année, nous devons reste avec ça. « .

Nash a mentionné la défense. Peu de gens se seraient attendus à ce que cette formation joue comme elle l’a fait en défense. Ils n’accordent que 105,6 points pour 100 possessions, à égalité pour la cinquième meilleure note défensive de toute la ligue. Ils se sont donc clairement adaptés à la situation et ont gagné la fierté de leur interlocuteur. Il a laissé entendre qu’ils pourraient passer à une autre vitesse, et peut-être que cela pourrait annoncer des temps effrayants à venir.

Mais il est difficile d’exagérer à quel point Irving leur manque. Il y a eu quelques rumeurs sur le dernier avec lui récemment. Dernières nouvelles d’Ohm Youngmisuk d’ESPN :

« Nous nous concentrons sur notre groupe et sur l’amélioration de chaque jour et si nous recevons le cadeau de son retour, nous serons ravis, mais nous ne pouvons pas compter là-dessus », a déclaré Nash. « Nous ne pouvons pas l’attendre. Nous devons nous mettre au travail et nous améliorer. »

À compter du 15 janvier, les joueurs de la NBA qui ne sont pas complètement vaccinés ne pourront pas entrer au Canada et jouer à des matchs contre. Raptors de Toronto pic.twitter.com/djF31uxL2S – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 7 décembre 2021