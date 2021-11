Steve Nash explique la raison de la grande forme de ses Nets

Filets de Brooklyn a réussi à rattraper les deux dernières semaines de son mauvais début de saison 2021/22 du NBA. La franchise new-yorkaise, qui était à 2-3 après ses premières rencontres, a remporté les cinq derniers matchs qu’elle a disputés. Elle est actuellement 3e de la Conférence Est avec une fiche de 7-3 (derrière seulement les Philadelphia 76ers, 8-2, et le Miami Heat, 7-2).

Bien que la principale raison pour laquelle ces Nets se carburent sans la présence de Kyrie Irving (absence indéfinie jusqu’à ce qu’il décide de se faire vacciner ou qu’ils le laissent jouer sans le faire) est le niveau extraordinaire de leur star, Kevin Durant, Steve Nash assure qu’il y a un fait spécifique qui fait que son équipe accumule autant de succès d’affilée.

L’entraîneur-chef de Brooklyn l’explique dans ses dernières déclarations, correspondant à la conférence de presse avant le match de ce matin (où les Nets affronteront les Chicago Bulls).

« Au cours de cette séquence de cinq victoires consécutives, nous avons réussi à garder quelque chose en commun : dominer dans les troisièmes quarts », a déclaré Nash. « Notre groupe doit être comme ça, il doit sortir pour dominer après la pause. C’est la voie à suivre. »

Certains Bulls cherchent à reprendre le chemin de la victoire

La confrontation sera difficile pour les Brooklyn Nets. Les Chicago Bulls arrivent au rendez-vous après avoir cumulé deux défaites consécutives face au roi de l’Est, les Philadelphia 76ers. De plus, un calendrier plus compliqué arrive si possible. Après les Nets, ils affronteront les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors, les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers.

30 autres pièces pour Zach LaVine 32 points | 12 tirs sur 26 | 9 reb pic.twitter.com/ghLXU6WcPh – Chicago Bulls (@chicagobulls) 7 novembre 2021