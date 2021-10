Dans un avenir prévisible, Kyrie Irving a fini de jouer et de s’entraîner avec les Nets. Et on dirait qu’ils ont fini de parler de lui.

Irving a essayé de purifier l’air mercredi soir, mais au lieu de cela, il a simplement brouillé les pistes. Dans un long monologue sur les réseaux sociaux, il a discuté de son refus de se faire vacciner contre le COVID-19 et a déclaré qu’on lui avait promis qu’il serait autorisé à jouer bien qu’il ne soit pas vacciné.

Mais cela ne se produit pas, son refus d’adhérer aux mandats de vaccination de la ville de New York l’empêchant de jouer à domicile et les Nets décidant de ne pas utiliser du tout Irving. Ou dans le cas de l’entraîneur Steve Nash, écoutez la diatribe Instagram Live de sa star.

« Je ne l’ai pas écouté, et je pense avoir dit à peu près tout ce que j’avais à dire à ce sujet », a déclaré Nash avant la finale de pré-saison de jeudi contre le Minnesota. « Si quelque chose change, nous en parlerons. Mais je veux vraiment me concentrer sur l’avenir, notre groupe et les solutions au défi qui nous attend. »

Cette réponse était à une question de The Post si Irving avait exprimé les mêmes sentiments aux Nets, ou s’il y avait quelque chose dans la session qui a surpris Nash. Et sans doute la partie la plus remarquable – à part Irving qui a rejeté deux fois les récents rapports selon lesquels il pourrait prendre sa retraite – était son implication qu’on lui avait promis qu’il serait capable de jouer malgré le fait qu’il n’ait pas été vacciné.

Steve Nash et Kyrie Irving. ; Corey Sipkin

« Que feriez-vous si vous vous sentiez mal à l’aise d’entrer dans la saison alors qu’on vous promettait que vous auriez des exemptions ou que vous n’aviez pas à être obligé de vous faire vacciner ? » Irving a déclaré sur Instagram Live. « Ce n’était pas un problème avant le début de la saison. Ce n’était pas quelque chose que je prévoyais venir là où je m’y préparais, j’ai eu la chance d’élaborer une stratégie sur ce qui allait être le mieux pour moi et ma famille.

Irving n’a jamais dit qui ou quelle organisation l’avait induit en erreur.

La NBA a son propre ensemble de protocoles de santé et de sécurité qui – bien qu’ils soient en deçà d’un mandat de vaccin, ce à quoi la NBPA s’est opposée – sont toujours restrictifs pour les joueurs non vaccinés. La NBA offre des exemptions, mais des sources ont déclaré à The Post qu’Irving n’en aurait pas demandé une.

Andrew Wiggins de Golden State a demandé une exemption religieuse, mais a été rejetée.

Les mandats de la ville de New York (comme ceux similaires pour les joueurs à domicile à San Francisco et Los Angeles) remplacent tout ce que la ligue pourrait gouverner.

« Je suis arrivé dans la saison en pensant que j’allais juste pouvoir jouer au ballon, pouvoir utiliser mon talent pour continuer à inspirer, influencer les gens de la bonne manière », a déclaré Irving. « Pourquoi tu me mets ça ? »

Le gardien d’Atlanta Brandon Goodwin a récemment déclaré sur Twitch que le vaccin avait provoqué la « maladie respiratoire mineure » qui a mis fin à sa saison 2020-21.

Plus de 700 000 personnes aux États-Unis sont décédées du COVID-19. Une étude scientifique récente a montré que plus de 90 000 décès depuis juin auraient été évités grâce à la vaccination, et un nombre impressionnant de 49 000 le mois dernier seulement.

Kyrie Irving est allé sur Instagram Live mercredi soir pour parler du vaccin COVID.@kyrieirving/Instagram

La NBA a envoyé un mémo à toutes ses équipes le 1er septembre, indiquant que les équipes suivraient tous les mandats locaux. Les mandats new-yorkais ont pris effet le 13 septembre.

Le 24 septembre, la ligue avait annoncé qu’elle avait rejeté la demande d’exemption de Wiggins. L’attaquant des Warriors a cédé et s’est rapidement fait vacciner.

Mais alors que de nombreux membres de l’organisation des Nets s’attendaient à ce qu’Irving soit vacciné avant le début du camp, il semble maintenant peu probable qu’il cède de si tôt. Il était révélateur que – lorsqu’on lui a demandé d’expérimenter avec de grandes files d’attente – Nash a déclaré que les Nets devaient «s’adapter à notre nouveau type de liste, pour ainsi dire.

«Je ne sais pas si j’ai quelque chose d’exceptionnel à dire sur la question, à part quand vous perdez un talent exceptionnel comme ça, votre alignement est construit d’une certaine manière sur les paramètres d’avoir trois gars. Donc tout le monde doit glisser jusqu’à une place, ou plus. Nous devons donc gagner avec la connaissance de l’entreprise, la croissance de la saison dernière, la connectivité, l’esprit d’équipe et la création de liens qui se transfèrent sur le terrain et en dehors. »

Irving a déclaré que sa position n’était ni politique ni anti-vaccin, mais les conséquences imprévues en ont fait un chouchou de l’extrême droite, salué par Donald Trump Jr., le sénateur Ted Cruz et la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene.