Steve Nash : « On va devoir jouer sans Kyrie Irving à la maison »

Il reste à peine une semaine avant le début de la saison 2021/22 en NBA et Kyrie Irving toujours pas vacciné contre le coronavirus. Et, ce qui est pire dans l’intérêt de Filets de Brooklyn, il semble que non. Ainsi, dans la franchise new-yorkaise, ils acceptent déjà la situation qu’ils vivront tout au long de l’année car, à moins que les lois de New York ne changent en ce qui concerne les non vaccinés, Irving va rater tous les matchs à domicile cette saison.

L’entraîneur lui-même Steve Nash a donné Irving pour perdu pour ces matchs: « Je pense que le moment est venu de reconnaître qu’il ne jouera pas à domicile. Nous allons devoir jouer sans lui cette année. Alors maintenant, nous devons juste savoir où, quand et combien de ».

Les duels qui vous manqueront

Ainsi, en saison régulière, Kyrie Irving manquera en plus des 41 matchs au Barclays Center, les duels qu’ils ont dû disputer contre les Golden State Warriors, puisque San Francisco a pris les mêmes mesures que New York pour interdire l’entrée fermée. espaces sans être vacciné. Les duels contre les Raptors de Toronto seront également perdus, et les personnes non vaccinées ne pourront pas se rendre au Canada.

On verra comment l’équipe le paie sportivement parlant. Cauchemar pour les Nets, qui l’année dernière en raison de blessures pouvaient à peine compter sur Irving, Durant et Harden ensemble et cette année ils se retrouvent dans cette situation.