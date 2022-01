Steve Nash règle une fois pour toutes le débat sur Steph Curry contre Kyrie Irving

Stephen Curry et Kyrie Irving sont deux des meilleurs meneurs de leur génération.

Chaque homme a remporté au moins un championnat, et les deux apportent des compétences uniques à la table qui sont inégalées par leurs pairs.

Naturellement, cela a conduit à une question assez courante : qui est le plus qualifié des deux ?

Il n’y a pas si longtemps, l’entraîneur-chef des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, a qualifié Irving de meneur de jeu le plus qualifié à avoir jamais joué.

Chauncey Billups : « Kyrie est un sorcier, mec. Il doit voir la télé. Personnellement, je pense qu’en tant que personne qui a joué ce poste, je pense que Kyrie est le joueur le plus talentueux à avoir jamais joué ce poste. – Nick Friedell (@NickFriedell) 11 janvier 2022

Cette semaine, Nash a été invité à donner son avis sur le sujet. Ses commentaires étaient assez surprenants.

« Oui, c’est difficile de discuter », a déclaré Nash (via Sporting News). « Il y a d’autres dans la conversation. De toute évidence, Steph est incroyablement qualifié mais tellement mortel à longue distance de diverses manières. Mais en ce qui concerne le maniement de la balle, le mouvement, arriver à ses points et tirer à tous les 3 niveaux, autour de la jante, (Kyrie est) hors des charts, arriver au milieu de gamme, il est hors des charts, et il est excellent de la profondeur comme bien. »

C’est certainement un grand éloge.

Ce n’est pas la première fois que le sujet de qui est le meneur de jeu supérieur entre Curry et Irving est abordé.

La star des Nets, Kevin Durant, a pesé sur la question il n’y a pas si longtemps – soulevant de nombreux sourcils dans le processus.

Les parents d’Ava Louise réagissent à son scandale Antonio Brown.https://t.co/h2Up6R4Srv – Jeu 7 (@game7__) 11 janvier 2022

Dans l’ensemble, Curry et Irving ont un ensemble de compétences très unique qui les placent dans l’échelon supérieur des meneurs de tous les temps. Qui est vraiment le meilleur quand il s’agit de niveau de compétence ?

C’est une question d’opinion personnelle.

En rapport: Russell Westbrook est déclenché par la question de Ja Morant (vidéo)