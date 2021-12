Steve Nash, très préoccupé par l’usure physique de Kevin Durant

Les actes incroyables sont toujours louables et dans la NBA, ils sont très appréciés car ils construisent une histoire unique et légendaire, comme celle qu’ils ont déjà. Kevin Durant et qui s’agrandit cette saison. Cependant, le mois de décembre n’est pas le mois idéal pour faire ce type de surmenage et Steve Nash le sait bien. L’entraîneur des Brooklyn Nets semble mener une bataille interne entre tenir compte des revendications du joueur ou imposer son autorité et sacrifier un match afin de donner du repos à sa meilleure star. Et c’est que KD laisse la peau à chaque meeting, il est le deuxième homme qui compte plus de minutes en moyenne et s’expose à une blessure s’il continue à être déterminé à assumer tout le leadership et redoubler de présence sur la piste en l’absence d’Irving et Harden. C’est ainsi que le Canadien s’exprime sur ESPN.

« C’est incroyable ce que fait Kevin. Je sais qu’il aime vraiment jouer à ce rythme, prendre ses responsabilités et pouvoir impliquer ses coéquipiers, mais je ne sais pas si nous devons continuer à le soutenir de cette manière. Je ne pense pas c’est sans danger pour lui. sa santé n’est pas tenable dans le temps où il joue près de 40 minutes par match, donc j’ai le sentiment qu’il va falloir trouver des moyens de lui donner du repos « , a commenté un Nash qui a montré son désespoir d’avoir trop peu de troupes, mais assez comme pour que les matchs de leur équipe ne soient pas suspendus, ce qui les oblige à jouer tous les soirs avec un roster très restreint.

Nash envisage de donner du repos à Durant dans un match

« Vous venez de vous demander s’il ne vaut pas mieux être en dessous du seuil requis pour pouvoir jouer et comme ça on aurait du repos. C’est très difficile de rivaliser dans ces circonstances », a déclaré un Steve Nash qu’il devra choisir l’une des prochaines réunions de Filets de Brooklyn donner du repos à Kevin Durant, malgré le peu de troupes dont il dispose. Ce qui est clair, c’est que ce joueur est un gagnant né et s’il n’est pas empêché de jouer, il ne va pas réserver un iota d’énergie. Le grand avantage est que l’équipe a enchaîné une séquence de victoires qui leur a permis de se consolider en première position de la Conférence Est, donc rien ne se passerait s’ils perdaient un match.