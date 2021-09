Steve-O de Jackass Forever répond aux rumeurs selon lesquelles un retard serait dû au procès de Bam Margera

Il n’y a pas si longtemps, nous pensions que les productions cinématographiques allaient avancer à un rythme plus ou moins normal. Et que lorsque les films sont terminés, ils peuvent en fait sortir comme prévu. Nous avons vu quelques films “tentpole” avoir la chance de faire leurs débuts, et certains d’entre eux même dans les salles. Cependant, les studios sont clairement loin d’être confiants quant à la sortie de films dans un avenir proche, car nous avons vu des films prévus pour cette date être à nouveau retardés. Le dernier film à avoir été poussé est Jackass Forever, et Steve-O a répondu aux rumeurs selon lesquelles le retard était dû au procès intenté par Bam Margera.