STEVE on Watch // Nouveaux épisodes disponibles maintenant sur Facebook Watch ! – VIDÉO

*Aujourd’hui, nous allons partager (4) nouveaux épisodes de STEVE sur Watch, disponible dès maintenant sur Regarder Facebook, où l’hôte Steve Harvey donne son point de vue sur la vie et les problèmes affectant son public, ainsi que des interviews d’interprètes, de héros du quotidien et de stars virales.

NOUVEL ÉPISODE: Une jeune femme sans figure paternelle dans sa vie prend la parole dans l’émission pour demander des conseils sur sa prochaine carrière. Steve Harvey encourage le public à se réveiller chaque jour en poursuivant ses rêves et en sortant de sa zone de confort.

?? Titre de l’épisode : Dois-je arrêter de jouer en toute sécurité ?

?? La description: Après avoir joué la sécurité dans son travail pendant 10 ans, elle recherche les conseils d’une figure paternelle pour quitter sa zone de confort pour poursuivre la prochaine entreprise. Steve Harvey entre dans ce rôle pour partager sa philosophie !

NOUVEL ÉPISODE: Sensation Internet de 4 ans, Dakota Patton, a déjà maîtrisé l’art de la peinture faciale au point qu’elle est maintenant considérée comme la plus jeune maquilleuse au monde. Dakota peut tout faire, de Pennywise, Beetlejuice, au Joker, qui lui a valu 500 000 vues sur TikTok !

?? Titre de l’épisode : Rencontrez le plus jeune maquilleur du monde !

?? La description: À seulement 4 ans, Dakota Patton est exceptionnellement douée avec un pinceau à la main ! Son père Jarell parle à Steve Harvey des compétences artistiques sensationnelles de sa fille, devenues virales !

NOUVEL ÉPISODE: Ernest et Lyndy Griggs ont récemment fêté leurs 43 ans de mariage lorsqu’Ernest a fait un grand geste en faisant une sérénade à sa femme avec une chanson d’amour originale dans un restaurant devenu viral. Steve Harvey donne des mots d’admiration à Ernest pour sa démonstration publique d’affection et surprend le couple avec un voyage à Chicago !

?? Titre de l’épisode : Un couple devient viral pour une sérénade d’anniversaire romantique !

?? La description: Il n’est pas surprenant qu’Ernest Griggs soit devenu viral lorsqu’il a décidé de faire une sérénade à sa femme Lyndy en public pour leur 43e anniversaire de mariage ! L’adorable couple discute avec Steve Harvey du grand geste romantique et partage le secret de leur union de longue date !

NOUVEL ÉPISODE: Militante de 8 ans Cloche de Cavanaugh rejoint Steve Harvey pour partager comment il s’est efforcé de redonner à la communauté et a combiné deux de ses passions – aider les autres et voyager – pour terminer une tournée de dons de 27 villes l’été dernier avec la mission de faire la différence une ville à la fois. Il a également préparé des colis de soins pour les personnes âgées pendant la pandémie et collecté des dons pour démarrer un garde-manger où il a nourri 17 000 personnes.

?? Titre de l’épisode : Un militant de 8 ans aide les communautés dans le besoin lors d’une tournée !

?? La description: Cavanaugh Bell prouve que vous n’êtes jamais trop jeune pour faire la différence ! L’activiste et philanthrope de 8 ans parle à Steve Harvey de son dévouement à aider les communautés dans le besoin après avoir passé son été à faire une tournée à travers le pays avec sa mère !

