Steve Perry réuni avec PÉRIPLE pour la première fois depuis des années en avril 2017, lorsqu’ils ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll. Le chanteur emblématique est apparu sur scène avec ses anciens camarades de groupe alors qu’ils prononçaient chacun des discours, mais n’a pas joué avec le groupe plus tard dans l’événement.

Dans une nouvelle interview avec ABC Audio, Poiré a réfléchi sur l’expérience, en disant: « Cela s’est avéré être l’une des choses les plus amusantes que j’ai jamais faites. » Il a ajouté qu’il était initialement réticent à faire une apparition parce que « ça faisait tellement d’années et le groupe a évolué » et qu’il ne voulait pas faire PÉRIPLEle chanteur principal actuel de , Arnel Pineda, se sentir mal à l’aise. « J’aime Arnel et j’ai pensé, tu sais, par respect pour lui et juste là où ils étaient allés, j’ai pensé que je le laisserais tranquille », a-t-il dit. être là, vous devriez être là aussi. Une chose en a entraîné une autre, et j’y suis allé. Et dans les coulisses, j’ai compris ce que je faisais là-bas et ce que j’avais à dire. J’ai esquissé des trucs sur un papier, et quand je suis sorti, j’ai sorti le papier et j’ai dit : ‘J’ai des choses à dire.’ Ils nous ont tous donné environ cinq à six minutes… et j’ai pensé : « Ça ne va pas me couper le souffle. » Alors je suis allé de l’avant et j’ai saisi le moment et j’ai remercié tout le monde. »

Pendant son Salle du Rocher discours d’acceptation, Poiré fait l’éloge de chacun de PÉRIPLE musiciens ainsi que Pinède, qui n’était pas intronisé au Salle du Rocher. « Je dois crier à un homme qui chante de tout son cœur tous les soirs, Arnel Pineda, » Poiré mentionné.

Poiré a conclu son allocution en remerciant le PÉRIPLE fans, les créditant pour « mettre[ting] nous ici. » Il a ajouté : « Vous êtes le temple de la renommée du rock and roll ! Du fond du cœur, je dois vous dire, je suis parti depuis longtemps, [but] tu n’as jamais été dans mon coeur. Merci beaucoup. »

Une fois les discours individuels terminés, le Pinède-version frontale de PÉRIPLE a interprété trois chansons « Lumières », « Des chemins différents » et « N’arrête pas de croire ».

Poiréle dernier concert complet de PÉRIPLE a eu lieu au début de 1987. Il a ensuite rejoint ses camarades de groupe pour une brève performance en 1991 en l’honneur du promoteur de concert tardif Bill Graham. Il est également apparu avec PÉRIPLE quand ils ont reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2005.

En plus de Poiré et guitariste Neal Schon, Jonathan Caïn, Ross Valory, Gregg Rolie, Aynsley Dunbar et Steve Smith ont été intronisés.

Poiré revient à la musique en 2018 avec la sortie de son Fantaisie album « Traces », qui a fait ses débuts au n ° 4 du palmarès des albums Billboard et au n ° 6 dans l’ensemble – un record personnel pour son travail solo.

Poiré vient de sortir un album de vacances « La saison », passant par Disques Fantastiques.

