Steve Perry partage une nouvelle version sublime de la chanson de Noël

L’ancien leader de Journey, Steve Perry, a partagé une sublime version au piano de « The Christmas Song », tirée de son nouveau disque de vacances, The Season, qui sort aujourd’hui.

Le classique festif « The Christmas Song » (généralement sous-titré « Chestnuts Roasting on an Open Fire » ou, comme il était à l’origine sous-titré, « Merry Christmas to You ») a été écrit en 1945 par Robert Wells et Mel Tormé. La chanson a été popularisée par Nat King Cole. Cole a enregistré la chanson plusieurs fois, avec la version stéréophonique de 1961 avec un orchestre complet arrangé et dirigé par Ralph Carmichael largement acceptée comme la version définitive de la chanson.

« J’espère que lorsque les gens entendent ce disque, ils sont téléportés de la même manière que je l’étais lorsque j’ai enregistré toutes ces chansons », a déclaré Perry à propos de The Season dans un communiqué. « J’espère que cela les ramènera à ces moments d’or avec leurs proches et leur donnera ce sentiment de joie, de connexion et de confort dont nous avons tous tant besoin. »

Perry a déclaré que l’enregistrement de l’album était une expérience émotionnelle et cathartique. « Quand j’enregistrais le chant de « I’ll Be Home for Christmas », alors que je chantais « S’il vous plaît, ayez de la neige, du gui et des cadeaux sous le sapin »… toujours accroché [with] gui », a-t-il déclaré dans un communiqué, « et puis j’ai vu son magnifique sapin de Noël devant la fenêtre de son salon. J’ai dû arrêter de chanter parce que j’avais l’impression d’être vraiment là. J’étais un peu abasourdi. De retour à la maison pour Noël, c’est là que tout le monde veut être !

Perry a pris un congé sabbatique prolongé de l’industrie de la musique après avoir quitté Journey en 1998, mais il refait surface en 2018 avec le solo LP Traces. Il l’a suivi l’année dernière avec Traces (Alternate Versions and Sketches), une version allégée de l’album.

Bien que Perry soit de retour depuis quelques années, il n’a pas encore repris les tournées. « J’ai quelques blessures physiques à cause des tournées », a-t-il poursuivi. « C’est une chose difficile, en tournée. Les gens ne réalisent pas. C’est comme le sport. Je regarde le baseball ces jours-ci et il y a des blessures. Le dos et le cou des gens commencent à sortir. C’est un jeu de jeune homme, mais ça me manque.

La saison comprend les pistes suivantes :

« La chanson de Noël »

« Je serai rentré pour Noël »

« Auld Lang Syne »

« Des merveilles d’hiver »

« Qu’est-ce que tu fais le réveillon du nouvel an »

« Le père Noël arrive en ville »

« Cloches d’argent »

« Passez un joyeux petit Noël »