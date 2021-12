Steve Perry se prépare pour 2022 avec un visualiseur pour « Que faites-vous le réveillon du Nouvel An »

Steve Perry a partagé le nouveau visualiseur qui accompagne son enregistrement du classique « Que faites-vous le réveillon du Nouvel An », donnant à la tradition télévisée « bûche de Noël » de Noël une sorte de suite.

Après avoir quitté Journey, Perry a passé des décennies loin du studio d’enregistrement, mais son retour a commencé avec l’album solo de 2018. Traces, et plus tôt cette année, il l’a suivi d’une série d’airs de vacances, justement intitulé La saison.

Ce dernier est principalement occupé par des plats de Noël classiques comme «Je serai à la maison pour Noël», «Le Père Noël arrive en ville», et al. Mais Perry a judicieusement laissé une petite place sur le disque pour quelques morceaux du Nouvel An : l’indémodable « Auld Lang Syne » et « What Are You Doing New Year’s Eve ».

Écrit par le légendaire Grand recueil de chansons américain compositeur Frank Loesser en 1947, « What Are You Doing New Year’s Eve » a été repris par un grand nombre de chanteurs emblématiques au fil des ans, de Ella Fitzgerald et Johnny Mathis à Norah Jones, Harry Connick Jr. et Rod Stewart.

En tant que dernière légende vocale à s’être lancée dans la chanson, Perry, 72 ans, apporte une sophistication et une sensibilité à la chanson qui sont à un tout autre niveau que les ballades puissantes Journey qui l’ont rendu célèbre.

Le visualiseur que Perry a partagé en ligne pour son enregistrement offre une scène sereine du pays des merveilles hivernales, un décor nocturne enneigé où vous pouvez voir un traîneau tiré par des rennes voler dans le ciel au loin, et un foyer doré avec un feu chaleureux brûlant pendant que la chanson opère sa magie saisonnière.

Si vous avez grandi avec la diffusion télévisée traditionnelle d’une « bûche de Noël » d’une cheminée rugissante, vous vous sentirez comme chez vous avec les images qui accompagnent la piste. Et si vous avez vos propres festivités du Nouvel An à l’ordre du jour, lancer la vidéo de Perry sur votre écran devrait parfaitement compléter vos plans.

