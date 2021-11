Steve Riley affirme que Phil Lewis et Tracii Guns « ne s’aiment pas », déclare que leur réunion musicale est « au point mort »

Ancien LA GUNS le batteur Steve Riley a explosé Phil Lewis et Pistolets Tracii, affirmant que le chanteur et le guitariste « ne s’aiment pas » et insistant sur le fait que les retrouvailles musicales entre le couple sont déjà « au point mort ».

Armes à feu et Lewis a recommencé à travailler sur de la nouvelle musique ensemble en 2016 après avoir joué des dates périodiques ensemble – présenté comme « LA GUNS‘ Phil Lewis et Pistolets Tracii » – autour du programme de tournée de l’autre incarnation de longue date de LA GUNS, lequel Lewis a continué à l’avant. Le chanteur a finalement fait équipe avec Armes à feu à plein temps et le duo a depuis sorti trois albums sous le LA GUNS surnom : 2017 « La paix manquante », 2019 « Le diable vous savez » et cette année « Passé à damiers ».

Laissé en dehors du Armes à feu/Lewis la réunion était de longue date LA GUNS le batteur Riley, qui s’est assis derrière le kit pour Phill’autre version de LA GUNS. Après être parti GUÊPE en 1987, Riley rejoint LA GUNS et a joué sur les albums les plus commerciaux du groupe. Cependant, lui et Armes à feu avoir une relation fracturée, qui a atteint son paroxysme en 2002 lorsque Tracii la gauche LA GUNS se concentrer sur ÉPOUSES DE DESTRUCTION.

Riley discuté de la rupture de sa relation de travail avec Armes à feu et Lewis dans une toute nouvelle interview avec Waste Some Time With Jason Green. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le véritable effort de Tracii pour m’arrêter est venu quand Phil juste soufflé sur moi qu’il allait revenir avec Tracii. Et c’est en soi incroyable parce que… je l’ai déjà dit, et moi et [former L.A. GUNS bassist] Kelly Nickels en parler, comment ces deux gars peuvent-ils être ensemble en ce moment parce qu’ils ne s’aiment pas. Je me fiche de ce que quelqu’un dit; Je sais ce que je sais. J’étais le seul facteur constant dans LA GUNS à travers tous les changements. Je sais comment ils parlaient l’un de l’autre. Je sais comment ils s’entendaient quand ils étaient ensemble, et ils ne s’aiment pas. Donc quand Phil est venu me dire : « Je vais commencer à faire des concerts avec Tracii,’ J’étais, comme, ‘Woah! Vraiment?’ Nous étions sur la route pour faire un tas de rendez-vous, et c’est sorti de nulle part. Et j’étais genre ‘Wow. Si c’est ce que tu veux faire. Il dit, ‘Ouais, ça va juste être quelques rendez-vous parce qu’il a perdu la tête, Steve. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et j’étais, genre, pourquoi même les faire ? Mais de toute façon, il a fini par les faire. Puis il est revenu et a dit : ‘Je vais partir et faire Tracii à plein temps.’ Et c’était à mi-chemin de 2016 – c’était à mi-chemin de cette tournée estivale. J’ai donc dû y aller pendant six mois sachant qu’il était un canard boiteux ; il allait se séparer. »

Selon Riley, il savait dès le départ que Phil « faisait un mauvais appel. Il a ajouté : « Appeler cela un LA GUNS des retrouvailles entre eux deux… Tout d’abord, ce n’est pas des retrouvailles. Et puis deuxièmement, le faire avec lui et connaître leur relation passée, savoir comment ils se sont déchirés dans les interviews et dans la presse et ont juste dit le pire des choses l’un sur l’autre, je ne pouvais tout simplement pas le comprendre; il n’était pas enregistré pour moi. Pourquoi voudriez-vous faire ça quand vous pourriez, à cet âge, à ce stade de votre carrière, ne voulez-vous pas être à l’aise et le faire avec des gens que vous aimez vraiment ? Donc, il n’était pas vraiment en train d’enregistrer pourquoi il voudrait le faire. Je suppose qu’ils ont vu de gros signes de dollar, et cela ne s’est pas produit.

« Le truc, c’est que vous devez construire une machine », a-t-il poursuivi. « Je sais que la machine qu’ils ont autour d’eux en ce moment n’est pas bonne. Je sais qu’ils ont des gens qui travaillent pour eux qui ne savent probablement pas comment les diriger, comment tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont. Alors la chose va caler, et elle a calé. »

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Riley et Armes à feu et Lewis sur les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.

LA GUNS DE RILEY caractéristiques Riley aux côtés d’Orlando, guitariste/chanteur basé en Floride Kurt Frohlich, Nickel et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour LA GUNS de 2007 à 2009, puis à nouveau de 2011 à 2014).

LA GUNS DE RILEY a sorti son premier album, « Les renégats », fin 2020 — mis à disposition sous le LA GUNS banner, avant qu’un règlement entre les différentes parties ne soit trouvé – et est actuellement en pré-production pour un effort de suivi. « Ça se passe très bien, parce que nous avons quatre très bons auteurs-compositeurs », Riley Raconté Perdez du temps avec Jason Green. « Donc c’est quelque chose avec lequel je m’amuse en ce moment. »

Dans une interview avec Perspectives sonores, Armes à feu abordé le fait que Rileyla version de LA GUNS joué au Festival de rock M3 en 2019 et a sorti un album complet sous le LA GUNS Nom. Il a dit : « Mec, quand ils ont fait ces quelques émissions, nous avons reçu tellement d’e-mails en colère de nos fans. Les gens se disaient : ‘C’est quoi ce bordel ? Aucun de vous n’était là !’ Il faudrait expliquer qu’il s’agit d’un groupe différent avec le même nom. Quand je dis beaucoup de choses, je parle de mille e-mails. Ensuite, ils ont sorti un disque en utilisant le nom LA GUNS, [and] les e-mails viennent d’escalader. C’est à ce moment-là que certains membres de notre famille sont intervenus et disposaient de fonds illimités, que nous avons utilisés pour arrêter cela. C’était ce que nous devions faire, et c’est fait. Pouvez-vous imaginer, maintenant ils doivent compenser leurs frais juridiques? Dans quelle réalité cela vaut-il le coup ? Pour Steve Riley à dépenser 80 000 $, et ils ne le récupéreront jamais avec LA GUNS DE RILEY. Il n’y a pas de logique, et c’est tellement bizarre. »