Steve Ross : Où est le fils de Bob Ross aujourd’hui ?

Avec l’aimable autorisation de Netflix. De gauche à droite, Steve Ross, Bob Ross et Dana Jester.

Steve Ross était le seul fils de Bob Ross qui a suivi les traces de son père pour devenir peintre. Bob Ross a nommé Steven Ross comme héritier de sa propriété intellectuelle, mais son fils a été impliqué dans des batailles juridiques sur les droits.

La bataille pour Bob Ross Inc. était largement inconnue dans la sphère publique jusqu’à ce que Steve Ross dépose une plainte fédérale en 2018, qui a rendu un certain nombre d’autres poursuites publiques. Il s’agissait de réclamations faites par Annette et Walt Kowalski, qui étaient deux des quatre partenaires de la marque Bob Ross Inc. Le quatrième partenaire était la deuxième épouse de Bob Ross, Jane Ross, décédée en 1992.

Steve Ross, dont le nom complet est Robert Steven Ross, a joué un rôle de premier plan dans un nouveau documentaire Netflix qui s’est penché sur les poursuites revendiquant la marque Bob Ross. Le documentaire Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal & Greed est sorti sur Netflix le mercredi 25 août 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

Steve Ross est tombé dans une profonde dépression après la mort de son père, perdant finalement les droits de propriété intellectuelle de son père

Après la mort de Bob Ross, Steve Ross est tombé dans une profonde dépression, a arrêté de peindre et a envisagé de se suicider, selon le Daily Beast. Steve Ross était un peintre professionnel et a d’abord essayé de poursuivre ses recherches pour joindre les deux bouts, selon l’article. Mais il l’a complètement abandonné et a vécu en « ermite » pendant 15 ans, poursuit l’article.

Peu de temps avant la mort de Bob Ross, le gentil peintre connu pour ses “petits arbres heureux” a reçu des documents juridiques lui demandant de céder l’entreprise, Bob Ross Inc., à Annette et Walt Kowalski, a rapporté Beast. Ross, qui souffrait d’un lymphome, a décliné la demande. Au lieu de cela, il a apporté une série de modifications à son testament et a déclaré que son nom, son image et sa propriété intellectuelle appartenaient à Steve Ross et à l’un de ses demi-frères, selon l’article.

Cependant, un juge a statué que Steve Ross n’avait pas les droits car, au moment où le testament a été modifié, la propriété intellectuelle en question appartenait à Bob Ross Inc., a rapporté le Daily Beast.

“En fin de compte, ils ont obtenu le meilleur accord possible dans les circonstances”, a déclaré l’article. « En échange d’un paiement modeste, Steve a renoncé à ses droits sur la propriété intellectuelle de Bob. Le plus important pour lui, peut-être, Bob Ross, Inc., lui a donné l’autorisation d’aller de l’avant avec son entreprise en utilisant son nom et le droit, en vertu d’accords de confidentialité, de montrer certains termes de l’accord à des partenaires commerciaux potentiels qui pourraient avoir peur de un procès de Bob Ross, Inc. “

Steve Ross donne des cours de peinture avec sa partenaire Dana Jester et partage le plaisir de peindre

Bien que l’héritage de Bob Ross ait été rempli de batailles juridiques, son talent et son caractère perdurent grâce à son fils, qui dirige des ateliers de peinture avec son partenaire commercial, Dana Jester.

Le Sterling Journal-Advocate a noté que Steve Ross gagnait « presque rien » de la télévision et, comme son père, gagnait ses revenus grâce à des ateliers et à la vente de son art. L’article, écrit à propos d’un atelier que Jester et Ross ont mené à Sterling, dans le Colorado, décrivait Ross avec un comportement gentil et encourageant, tout comme celui de son père.

“N’importe qui peut le faire, si vous le suivez simplement”, a déclaré Ross, désignant un paysage marin complété par un étudiant. « Ce type n’a jamais peint auparavant. C’était son premier effort ».

Le Daily Beast a rapporté que le premier atelier de Steve Ross lui a insufflé une nouvelle vie lorsqu’il a réalisé qu’il apportait la joie de peindre aux autres.

“Je ne savais pas que les gens me manquaient ou voulaient que je recommence”, a-t-il déclaré au Daily Beast. « J’ai toujours su, mais ce que je veux dire, c’est que je ne voulais peut-être pas savoir. Peut-être que je me réservais le droit de rester ignorant.”

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : Jane Ross, la femme de Bob Ross : 5 faits rapides que vous devez savoir