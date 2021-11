Steve Sarkisian joue-t-il contre des joueurs du Texas en fonction de la race ?

La défaite 31-23 du Texas contre la Virginie-Occidentale la semaine dernière a assuré que les Longhorns seraient inéligibles pour la première fois en cinq ans et a assuré à l’entraîneur-chef Steve Sarkisian le pire record du programme pour un entraîneur de première année en plus de 80 ans.

Compte tenu du niveau unique d’humiliation et d’embarras subi par le Texas au cours des deux derniers mois, les fans pensaient probablement que le pire était passé. Après tout, jusqu’où pourraient-ils descendre ?

En fin de compte, assez faible.

Le programme a maintenant un nouveau scandale racial entre les mains.

Lors d’une récente apparition sur 104.9 The Horn, la station de radio phare de l’Université du Texas, l’analyste national du football universitaire de CBS Sports, Brian Jones, a fait des déclarations assez sérieuses.

« Il y a un manque de confiance dans ce vestiaire, car les gars se font dire une chose en face et puis d’autres choses se passent à cause de tous les autres cuisiniers qui essaient de manipuler ce programme de football », a-t-il déclaré. « Donc, je ne sais pas comment cela se règle à part implorer ces cinq ou six donateurs autoritaires de laisser ce fichu programme de football tranquille. »

Et c’est à ce moment-là que Jones a fait sa déclaration la plus salace à ce jour.

« Je pensais que nous étions tous là pour gagner », a-t-il poursuivi. « Et il n’y a aucune chance que vous puissiez gagner lorsque vous demandez ou essayez de dicter à votre entraîneur-chef qui joue et dans certains cas, il franchit les lignes de couleur, ce qui est vraiment malheureux. »

Pour ce que ça vaut, le directeur sportif du Texas Chris Del Conte nie catégoriquement les allégations.

« C’est complètement faux », a-t-il déclaré à Hookem.com. « Rien de tout cela n’est vrai. C’est la chose la plus absurde que j’aie jamais entendue. Absolument absurde.

Le statut de Sarkissian était dans une situation assez précaire après ses récents commentaires. Ce nouveau rapport n’aidera probablement pas les choses, ni la nouvelle que les Longhorns ont transmis Brian Kelly de Notre Dame afin de l’embaucher.

Depuis qu’il a perdu une avance contre l’Oklahoma plus tôt cette année, le Texas s’est lancé dans une séquence de six défaites consécutives et d’innombrables disgrâces, mettant en vedette des entraîneurs comme Bo Davis et des joueurs qui ont apparemment complètement vérifié. Maintenant ça.

Ont-ils déjà atteint le fond ? Le temps nous le dira.

