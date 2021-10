Steve Scalise refuse de nier que l’élection a été volée à Trump

Fouet de la minorité de la maison Steve Scalise (R-LA) a eu plusieurs chances de Chris Wallace de dissiper le Grand Mensonge et a refusé de le faire.

Dans une séquence absurde sur Fox News dimanche, Scalise ne donnerait tout simplement pas de réponse directe à la question de savoir si les élections de 2020 étaient au niveau.

« Pensez-vous que les élections de 2020 ont été volées à Donald Trump ? » demanda Wallace. « Et en continuant à porter cette accusation – ne pas demander aux États de réformer les élections, mais spécifiquement à cette accusation que les élections ont été volées – pensez-vous que cela fait mal, sape la démocratie américaine ? »

« Chris, j’ai été très clair depuis le début », a déclaré Scalise. « Si vous regardez un certain nombre d’États, ils n’ont pas suivi les lois adoptées par l’État qui régissent l’élection présidentielle. C’est ce que dit la Constitution des États-Unis. Ils ne disent pas que les États déterminent les règles, ils disent que les législatures des États déterminent les règles. Et dans un certain nombre d’États, ils n’ont pas suivi ces règles législatives.

«Mais les États ont tous certifié [that Joe Biden won},” Wallace shot back.

“Right, but at the end of the day, are we gonna follow what the Constitution says or not?” Scalise replied. “I hope we get back to what the Constitution says. But clearly in a number of states, they didn’t follow those legislatively-set rules.”

Wallace — in an effort he appeared to realize would prove fruitless — followed up and tried to get Scalise to answer his very simple question.

“So you think the election was stolen?”

Scalise responded with more nebulous talk of “getting back to the Constitution.” Undaunted, the Fox News Sunday anchor took one more run at the House Republican.

“Do you think the election was stolen or not?”

Scalise punted yet again, causing a visibly exasperated Wallace to give it up.

Last month during an interview with Stephen Colbert, the Fox News anchor notably said that he’s tried to keep Big Lie pushers off of his show.

“There are plenty of people who were the leaders in the Congress of challenging [the election] que je n’ai tout simplement pas eu dans la série depuis lors, et que je n’ai pas eu délibérément dans la série, parce que je ne veux pas franchement entendre leurs conneries », a déclaré Wallace. « Mais cela dit, il y a certains dirigeants que vous devez leur poser des questions. »

Scalise, évidemment, fait partie de ce dernier groupe.

Regardez ci-dessus, via Fox.

