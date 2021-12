Steve Smith est resté coincé dans l’ascenseur pendant une heure et a publié des résultats hilarants sur Instagram alors que ses coéquipiers australiens tentaient de le faire sortir et de lui donner à manger des M&Ms.

Steve Smith est peut-être le maître de laisser le ballon sur le terrain de cricket… mais il a eu du mal à quitter l’ascenseur de son hôtel et a publié les résultats hilarants sur les réseaux sociaux.

Les Australiens ont donné à l’Angleterre un martèlement Down Under et ont enveloppé les Ashes en seulement 12 jours de cricket.

.

Smith a marqué 127 points dans trois tests Ashes jusqu’à présent

C’est plus court que l’équipe de Joe Root passée en quarantaine pour même pouvoir jouer la série Test et ils ont deux matchs de plus pour éviter un blanchiment 5-0.

Le camp anglais est dans la tourmente avec des performances désastreuses sur le terrain et des tests COVID-19 positifs ajoutant des difficultés supplémentaires.

Pour les Australiens, cependant, tout n’est qu’amusement et jeux et le vice-capitaine Smith a posté la vidéo involontairement hilarante de ses escapades dans l’ascenseur d’un hôtel.

« Donc, pas tout à fait la nuit que j’avais prévue », a-t-il déclaré dans la story Instagram. « Je suis actuellement coincé dans un ascenseur. Je suis ici depuis environ 25 minutes.

« Je suis à mon étage, je reste au niveau 20, mais les portes ne s’ouvrent pas.

« Hors service là-haut apparemment. Je suis coincé ici pour le moment. J’ai essayé d’ouvrir la porte et j’ai ce côté ouvert.

Smith a dû être sauvé de l’ascenseur de son hôtel

« Marnus [Labuschagne] est de l’autre côté essayant d’ouvrir cela sans grand succès. Pas tout à fait la soirée que j’avais prévue, soyons honnêtes.

Labuschagne a réussi à ouvrir les portes de l’ascenseur juste assez pour passer à travers quelques M&Ms.

Smith a dit : « C’est vilain ! Cela me fera continuer ici. Merci Monsieur. »

Après près d’une heure, il a finalement été libéré et dans sa dernière mise à jour, il a déclaré : « Je suis de retour en toute sécurité dans ma chambre et hors de l’ascenseur. C’était certainement une expérience. 55 minutes, je ne reviens pas.

Le quatrième test commence le 5 janvier, mais il y a des inquiétudes quant à savoir si la série sera terminée en raison des épidémies de COVID-19.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood devrait manquer le match en raison d’un membre de sa famille testé positif.

L’arbitre du match, David Boon, a également rendu un test positif, tandis que les deux équipes ont été placées sur des vols séparés vers Sydney pour tenter de minimiser les risques.