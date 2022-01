Steve Stevens parle de sa bataille contre Covid 19

Lors d’une apparition dans l’épisode d’hier (jeudi 6 janvier) de SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », Billy Idoleguitariste de longue date Steve Stevens a parlé de sa récente bataille contre COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.

« Ma femme et moi, nous avons été si prudents », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et je pense maintenant avec cet omicron [coronavirus variant], c’est tellement virulent, et on a réussi à l’avoir. Mais pas trop mal… Il y a eu, genre, un jour où je me suis senti un peu fatigué, un peu fatigué.

« Ce qui s’est passé, c’est que nous avons fait un spectacle-bénéfice à Los Angeles qui Dave Navarro [JANE’S ADDICTION] et Billy Morrison [Billy Idol] fait – ‘Au-dessus du sol’ – [in late December] et évidemment beaucoup de gens sont tombés malades là-bas », a-t-il poursuivi. « Nous n’étions donc pas les seuls [ones]. Les appels téléphoniques ont commencé : « Hé, comment vous sentez-vous ? » Parce que vous voudrez peut-être passer un test. « Oh, tire. » Mais, ouais, rien de bien méchant. »

À la demande de l’hôte Eddie Trunk s’il aurait su que lui et sa femme avaient contracté le COVID-19 s’ils n’avaient pas été testés, Steve a déclaré: « Nous l’aurions su. Ma femme a couru environ 102[-degree] fièvre une nuit. Et je me suis dit ‘Il se passe quelque chose.' »

Des études récentes sur les infections déclenchées par l’omicron – comparées à celles des épidémies delta et bêta – ont indiqué que les infections causées par la nouvelle variante étaient plus contagieuses, mais pas si graves.

« Avec Idole, nous avons des protocoles très stricts, parce que nous sommes sortis, et il y a, genre]40 personnes [between the] groupe et équipe et tout; nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de le fermer », Steve mentionné. « J’ai fait deux tournées avec Gamelle, et tout le monde a réussi à rester négatif et tout. Mais je pense que cet omicron est vraiment… Tous ceux à qui je parle sont passés par là. »

Sur la base des premières études, ceux qui sont à jour dans leurs vaccins COVID-19 sont beaucoup moins susceptibles d’être admis à l’hôpital avec la variante omicron que la souche delta précédente. Cependant, la transmissibilité plus élevée de l’omicron signifie que le risque de surcharge des systèmes de santé pendant la période hivernale est encore assez élevé.

Omicron tuerait en moyenne 1 200 personnes chaque jour aux États-Unis, et le fait qu’il soit environ deux fois plus contagieux que delta et quatre fois plus que le virus d’origine signifie que le virus moins virulent peut encore provoquer suffisamment d’hospitalisations pour submerger les soins de santé. systèmes ici et à l’étranger, en particulier parmi les personnes non vaccinées qui sont âgées ou qui souffrent d’affections préexistantes.



Merci à @Stevestevens de nous avoir rejoint aujourd'hui depuis le studio Vegas sur #TrunkNation

