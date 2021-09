Steve Stricker devrait être hué pour avoir laissé Patrick Reed au large

La Ryder Cup revient enfin dans nos vies dans quelques semaines à Whistling Straits dans le Wisconsin et ce matin le capitaine américain Steve Stricker a fait ses six choix de capitaine pour officialiser son équipe de 12 joueurs.

Ces joueurs, qui sont tous des sélections solides, sont : Daniel Berger, Harris English, Tony Finau, Xander Schauffele, Jordan Spieth et Scottie Scheffler.

Ces joueurs rejoignent ces six autres joueurs qui se sont qualifiés via le système de points : Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas et Patrick Cantlay.

Vous remarquerez peut-être qu’un grand nom manque à ces listes – Patrick Reed.

Stricker a eu la chance de choisir Reed, qui est classé n ° 19 au monde, mercredi, mais a plutôt choisi d’aller avec quatre recrues, dont Scheffler, qui est classé 21e au monde.

Le capitaine a déclaré qu’il avait perdu le sommeil à cause de la décision et que Reed avait pris la décision “comme un vrai champion” lors de leur appel téléphonique au cours duquel Stricker lui a annoncé la nouvelle.

Je dois être honnête – je ne suis pas un gars de Patrick Reed. Il a fait beaucoup de choses louches au cours de nombreux tournois qui entacheront toujours à juste titre sa réputation. Et je dois penser qu’un tas de gars de l’équipe ne sont pas non plus les plus grands fans de lui.

Mais allez, le mec devrait être dans cette équipe. Non seulement pour la façon dont il joue dans cet événement (il a un dossier de 7-3-2 dont 3-0 en matchs en simple, ce qui est sacrément solide), mais pour la façon dont il vit pour concourir et provoquer un tapage dans cet événement.

Vous vous souvenez de lui faisant taire Rory McIlroy en 2016 dans l’un des matchs en simple les plus amusants de l’histoire de la Ryder Cup ?

Patrick Reed, à juste titre, a beaucoup de chagrin. Mais son match en 2016 contre Rory est littéralement l’un des meilleurs de tous les temps. Il voulait et a obtenu le meilleur joueur d’Europe et a pris le W. La bataille d’aller-retour d’ouverture était obscène. Meilleur match unique que j’ai regardé tel qu’il s’est passé. pic.twitter.com/IzhjuYsRoN – Rick Golfs (@Rickgolfstx) 8 septembre 2021

Il a remporté ce match, qui était le match d’ouverture de la journée, 1-up et a donné le ton pour la dernière victoire américaine à la Ryder Cup.

Il l’a également fait en 2018 à Paris :

Team USA a besoin de gars qui se soucient autant de leurs équipes. Je ne dis pas que les quatre recrues sélectionnées ne s’en soucieront pas autant, mais Reed VIT pour ces moments et ne recule devant rien dans ces matchs de Ryder Cup.

Encore une fois, je ne suis pas un fan de lui, mais tous les deux ans, s’il joue bien, il devrait faire partie de cette équipe, peu importe comment cela pourrait affecter la camaraderie de l’équipe.

Et je sais qu’avec les bêtises de Koepka-DeChambeau qui engloutissent déjà cette équipe, l’ajout de Reed pourrait ajouter encore plus de troubles à l’équipe, mais qui donne une déchirure si dimanche Reed élimine l’un des meilleurs joueurs européens?

Soit dit en passant, Koepka s’est retiré du Tour Championship samedi dernier en raison d’une blessure au poignet, alors qui sait – peut-être que Reed peut encore faire partie de cette équipe si Koepka ne peut pas tenter sa chance. Nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera.

Stricker a mentionné qu’une partie de sa décision de garder Reed hors de l’équipe était sa santé et son récent manque de jeu. Il y a quelques semaines, Reed a été hospitalisé pour une double pneumonie, qui semblait très grave. Mais la semaine dernière, il était de retour dans le Tour Championship où il a réussi 72-69-66-71 pour terminer 25e. Je ne pense pas que le manque de jeu (il a raté deux tournois avant le Tour Championship) ou la santé devraient être des soucis.

Je pense que c’était une décision de Stricker d’avoir une meilleure attitude au sein de l’équipe et peut-être que cela aidera l’équipe américaine à remporter la victoire, et c’est ce pour quoi je vais m’appuyer.

Je veux tellement que les États-Unis gagnent cette Ryder Cup et je pense que Reed leur donnerait une meilleure chance de le faire.

Je pense aussi que Stricker a choisi la solution de facilité en ne sélectionnant pas Reed et cela pourrait revenir et le mordre dans les fesses.

Ce qui serait dommage.