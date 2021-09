Steve Stricker fait le point sur la santé de Tiger Woods

Tiger Woods a eu un grave accident de voiture en février et est en cure de désintoxication depuis. Mais il semble que la superstar du golf pourrait revenir en action sur la route. Steve Stricker, le capitaine américain de la Ryder Cup, est apparu sur Sirius XM Radio cette semaine et a déclaré que Woods ne ferait pas partie de l’équipe de Ryder Cup, mais que l’objectif de Woods est de rejouer.

“J’ai beaucoup parlé à Tiger”, a déclaré Stricker dans l’interview à Whistling Straits avec les anciens joueurs du PGA Tour Carl Paulson et Dennis Paulson, selon ESPN. “Il fait partie de cette famille Ryder Cup ; il ne pourra pas être l’assistant d’un capitaine cette fois-ci juste à cause de sa rééducation en cours pour essayer de s’améliorer et d’essayer à nouveau de jouer au golf, et ça se passe bien. Il progresse , il va bien, les choses vont dans le bon sens.”

Woods a été aperçu à Los Angeles au cours de l’été pendant sa convalescence. En mai, Woods a parlé à Golf Digest de son processus de réadaptation. “Cela a été un animal entièrement différent”, a déclaré Woods à Golf Digest. “Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu.” Woods a également révélé les objectifs qu’il avait dans sa cure de désintoxication. Il a déclaré: “Ma physiothérapie m’a occupé. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif n ° 1 en ce moment: marcher seul. Faire un pas à la fois.”

Le dernier tournoi officiel de Woods était le Masters 2020 en novembre. L’accident s’est produit dans la région de Los Angeles alors que Woods se rendait au tournage d’un documentaire sur un terrain de golf. Avant l’accident, Woods roulait à grande vitesse lorsque la voiture a traversé une médiane et a roulé dans une zone herbeuse. Il a été transporté à l’hôpital, un endroit où il a passé près d’un mois.

“Ces derniers jours, j’ai été informé par le département du shérif du comté de Los Angeles que leur enquête concernant mon accident de la circulation du 23 février à Los Angeles était terminée et close”, a déclaré Woods dans un communiqué en avril. “Je suis très reconnaissant envers les bons samaritains qui sont venus m’aider et ont appelé le 911. Je suis également reconnaissant envers les adjoints du LASD et les pompiers / ambulanciers paramédicaux de LA, en particulier l’adjoint du shérif de LA, Carlos Gonzales et LAFD Engine Co. # 106 Fire Paramedics Smith et Gimenez, pour m’avoir si bien aidé sur les lieux et m’avoir conduit en toute sécurité à l’hôpital.”