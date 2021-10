Steve Tucker de Morbid Angel lance le trône maléfique du «supergroupe» de Death Metal

Enfers Headbangers a annoncé la signature de TRNE MALEFIQUE. Le premier fruit de cette union sera le premier EP du groupe, « Trône Maléfique », qui sortira dans l’année à venir sur CD, vinyle 12 pouces et cassettes. L’effort inclura la piste « Décider la hiérarchie », qui peut être diffusé ci-dessous.

Un véritable « supergroupe » de death metal TRNE MALEFIQUE est une bête à trois têtes réunissant la royauté du death metal : le guitariste Gene Palubicki (PERDITION TEMPLE, ANGELCORPSE, BLASPHEMICAL CRUELTY), chanteur/bassiste Steve Tucker (MORBID ANGEL, WARFATHER) et batteur John Longstreth (ORIGINE, HATE ETERNAL, ex-ANGELCORPSE). De manière appropriée, le son de leur premier EP éponyme reprend malicieusement une grande partie de ces sons fondamentaux du death metal pour lesquels les trois membres ont été renommés au cours des trois dernières décennies. Fougueux et furieux mais raffiné avec une quantité surprenante de grâce, TRNE MALEFIQUE crache un tourbillon maigre et méchant qui est diaboliquement noirci et luisant comme la lame la plus tranchante. En seulement 19 minutes, le trio entre, sort et détruit.

Palubicki explique la genèse du groupe : « TRNE MALEFIQUE a été conçu au cours de conversations et d’idées partagées entre nous trois depuis l’été 2020 environ, au plus profond du début des bouleversements pandémiques, alors que tout le monde était – et a été – dans les limbes pour des spectacles / tournées / etc. Nous avons eu l’idée d’y aller, d’écrire du death metal furieux avec nous trois, et de voir ce qui allait se passer. Étant donné qui sont les membres du groupe, la nature de ce dont il s’agit est certainement claire. Au départ, nous avions envisagé de faire une démo indépendante, mais nous avons approché Enfers Headbangers pour voir s’ils étaient intéressés par la gestion de la sortie du premier EP. Ils ont accepté, et ça continue. »

La date de sortie, la pochette et la liste des morceaux seront dévoilées sous peu.

Retour en 2019, Tucker dit que ANGE MORBIDE se préparait à commencer le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2017 « Royaumes méprisés » album.

En avril 2018, Musique de doublure d’argent a publié une édition spéciale digipack de deux disques de « Royaumes méprisés », avec sept pistes de démonstration instrumentales auparavant uniquement disponibles dans le coffret de luxe.

« Royaumes méprisés » est sorti en décembre 2017 via Musique de doublure d’argent aux États-Unis et JVC au Japon. Le disque, qui réunit le guitariste fondateur Trey Azagthoth avec Tucker, a été enregistré à Studios Mana à Saint-Pétersbourg, en Floride et produit par ANGE MORBIDE avec Erik Rutan (CADAVRE CANNIBAL, HAINE ÉTERNELLE, SIX PIEDS SOUS TERRE, BELPHÉGOR).

Joindre Azagthoth et Tucker pendant les sessions d’enregistrement pour « Royaumes méprisés » était batteur Scotty Fuller (ANNIHILÉ; autrefois de AUBE ABYSMALE)

ANGE MORBIDE en janvier 2017, a annoncé l’ajout de Dan Vadim Von (guitariste/chanteur du groupe de death metal américain VADIMVON) à la formation du groupe à la deuxième guitare. Il rejoint le groupe en remplacement du guitariste norvégien Destructeur (alias Thor Anders Myhren), qui a quitté le groupe il y a six ans.



