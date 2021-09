Steve Vai a annoncé une vaste tournée aux États-Unis, avec 54 apparitions programmées confirmées. Vai‘s “Inviolé” La tournée mondiale débutera à House Of Blues à Las Vegas le 27 janvier 2022 et se terminera à Los Angeles le 2 avril au Theatre at Ace Hotel.

La mise en vente générale sera mise en ligne le 17 septembre, avec une prévente VIP disponible le 15 septembre.

Pour les billets, visitez Vai.com.

Une variété de packs EVO Experience VIP sont disponibles. Les offres EVO Experience, en fonction du niveau acheté, incluent des guitares JEM Jr. signées ; une invitation à une séance de questions-réponses de groupe avant le spectacle, une rencontre et une photo avec Steve; l’accès au visionnage du soundcheck ; une visite guidée de Steveles instruments et les engins de ; marchandise exclusive; laminés VIP commémoratifs et accès à des billets premium.

Cette course est la première excursion de nombreuses prévues qui, ensemble, constituent une tournée mondiale à multiples facettes qui amènera le guitariste et compositeur sur la plupart des continents du monde et atterrira dans des dizaines de pays. Vai a travaillé sur un nouvel album studio et ces détails seront partagés de manière imminente. Ces apparitions présenteront un tout nouveau spectacle mettant en vedette beaucoup de nouvelles musiques, avec des plans pour des performances à organiser pour les prochaines années.

Vai sera rejoint par ses membres de longue date de l’ensemble Dave Weiner (guitare, claviers), Philippe Bynoé (basse) et Jérémy Colson (tambours).

Vai partage : « Un artiste s’épanouit en jouant. C’est ma vie depuis 49 ans, à l’exception des deux dernières années. pour dissoudre les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et célébrer l’une des bonnes choses de la vie, la musique live.”

Des dates de tournée:

27 janvier – Las Vegas, NV – House Of Blues



28 janvier – El Cajon, Californie – Le Magnolia



29 janvier – Riverside, Californie – Fox Performing Arts Center



30 janvier – Phoenix, AZ – Celebrity Theatre



01 février – Salt Lake City, UT – The Rockwell at The Complex



02 février – Boulder, CO – Théâtre Boulder



04 février – Oklahoma City, OK – Tower Theatre



05 février – Austin, TX – Paramount Theatre



06 février – Dallas, Texas – House Of Blues



08 février – Houston, Texas – House Of Blues



09 février – San Antonio, TX – The Aztec Theatre



11 février – Birmingham, AL – Lyric Theatre



12 février – Macon, GA – Hargray Capitol Theatre



14 février – Atlanta, GA – L’Est



15 février – Clearwater, Floride – Théâtre Capitol de Bilheimer



16 février – Orlando, Floride – The Plaza Live



17 février – Ft. Lauderdale, Floride – Le Parker



18 février – Plage de Ponte Vedra, Floride – Salle de concert de Ponte Vedra



19 février – Charlotte, Caroline du Nord – The Fillmore Charlotte



21 février – Charleston, Caroline du Sud – Charleston Music Hall



22 février – Alexandria, VA – The Birchmere



23 février – Glenside, PA – Keswick Theatre



24 février – Red Bank, NJ – Count Basie Theatre



25 février – Huntington, NY – The Paramount



26 février – Port Chester, NY – The Capitol Theatre



27 février – Providence, RI – The Strand



01 mars – New Haven, CT – College Street Music Hall



02 mars – Boston, MA – Le Wilbur



03 mars – Albany, NY – L’œuf



04 mars – Rochester, NY – Centre Kodak



05 mars – Harrisburg, PA – Théâtre Sunoco



06 mars – Greensburg, PA – Théâtre du Palais



08 mars – Warren, OH – Packard Music Hall



09 mars – Detroit, MI – Masonic Cathedral Theatre



10 mars – Morgantown, WV – Metropolitan Theatre



11 mars – Louisville, KY – Old Forester’s Paristown Hall



12 mars – Nashville, TN – CMA Theatre



13 mars – St. Louis, MO – La reconstitution historique



15 mars – Chicago, Illinois – Copernicus Center



16 mars – Milwaukee, WI – Théâtre Pabst



17 mars – St. Paul, MN – The Fitzgerald Theatre



18 mars – Kansas City, MO – The Uptown Theatre



19 mars – Lincoln, NE – Théâtre Bourbon



20 mars – Des Moines, IA – Hoyt Sherman Place



22 mars – Sioux Falls, SD – Le district



23 mars – Fargo, Dakota du Nord – Théâtre Fargo



25 mars – Billings, MT – Alberta Bair Theatre



26 mars – Bozeman, MT – L’ELM



27 mars – Missoula, MT – Le Wilma



28 mars – Seattle, WA – Moore Theatre



29 mars – Portland, OR – Roseland Theatre



31 mars – Turlock, Californie – Théâtre communautaire de Turlock



01 avril – Napa, CA – Uptown Theatre Napa



02 avril – Los Angeles, CA – Le théâtre à l’hôtel Ace