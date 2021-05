Steve Vai, Billy Corgan et Peter Frampton en vedette dans “ The Pedal Movie ”

Réverbération, le plus grand marché en ligne dédié à l’achat et à la vente d’instruments de musique neufs, d’occasion et anciens, a publié “Le film de la pédale” au iTunes, jeu de Google et Vudu. Par des conversations avec Peter Frampton, Patrick Carney, Billy Corgan, Graham Coxon, Kevin Shields, Steve Vai, Sarah Lipstate, J Mascis, Nels Cline, Steve Albini et plus, RéverbérationLe tout premier long métrage de l’histoire est le regard le plus complet sur la manière dont les pédales d’effets ont influencé le son de la musique populaire telle que nous la connaissons.

“Vous pensez à quelqu’un comme le Bord. Vous entendez un U2 et si vous désactivez tous les effets, vous ne jouez que quelques notes, et ce n’est probablement pas un excellent riff. Vous mettez tous ces effets sur, et tout d’un coup, vous remplissez une arène. Vous remplissez un stade avec un mur de sons, ” MOINS L’OURSde David Knudson raconte Réverbération dans le film. “Ainsi, les effets ajoutent de la dynamique et de l’intensité et font parfois la chanson. Parfois, il écrit la chanson pour vous.”

À travers près de 100 entretiens, “Le film de la pédale” explore comment un son accidentel produit par une console d’enregistrement défectueuse sur une chanson country de 1961 a conduit à la création de la première pédale de fuzz largement produite, qui est devenue célèbre avec LES PIERRES QUI ROULENT‘ “(Je ne peux pas obtenir de) satisfaction” et a lancé la révolution de la pédale d’effets. Le film suit comment les effets et la musique populaire se sont influencés au fil du temps, à partir des pédales qui ont inspiré Jimi Hendrixle jeu et les tonalités qui définissent LED ZEPPELIN et du rock classique aux sons rythmiques wah de la soul et du funk des années 1970, le rock scintillant du stade de VAN HALEN, les effets qui ont contribué à engendrer le shoegaze et les formes alternatives de musique rock dans les années 1990 et au-delà.

“Au fil des ans, les pédales d’effets ont façonné nos chansons préférées. Malgré les influences de grande envergure de ces minuscules boîtes, l’histoire complète de leur création et de leur évolution aux côtés de la musique qu’elles ont façonnée a été largement inconnue”, a déclaré Réverbérationde Michael Lux, co-directeur de “Le film de la pédale”. “Les pédales d’effets ont non seulement été une source d’inspiration pour d’innombrables joueurs au fil des ans, mais elles ont également fourni une source de revenus pour toute une industrie composée principalement de petites entreprises travaillant aux côtés de leurs héros musicaux. C’est une partie importante de l’histoire de la musique. Réverbération est dans une position unique pour raconter en fonction de notre centralité envers les constructeurs, les artistes et plus encore qui composent la communauté de la pédale. “

Aujourd’hui, il existe des milliers d’effets et de marques de pédales uniquement sur Reverb, et en 2020, Réverbération vu près de 50 000 recherches par jour de pédales d’effets. “Le film de la pédale” explore comment l’industrie est passée d’une poignée d’entreprises il y a plusieurs décennies à une communauté dynamique qui a contribué à créer non seulement de nouvelles chansons et de nouveaux genres de musique, mais aussi de nouveaux emplois pour une industrie de musiciens et d’amateurs de musique.

“J’ai grandi en écoutant des groupes qui utilisent [my] pédale,” Johnny Wator de Pédales Daredevil raconte Réverbération dans le film. “C’est encore fou pour moi de me couvrir la tête AÉROSMITH ou alors HAUT EN FEU en utilisant quelque chose que j’ai fait et conçu dans mon sous-sol. “

Grâce à des conversations avec des constructeurs et des dirigeants de plus de 50 marques – y compris Chase Bliss Audio, EarthQuaker Devices, Frantone Electronics, Gamechanger Audio, JHS Pedals, Meris, Strymon, Walrus Audio, Wampler Pedals, Way Huge Electronics, Dogman Devices, ZVEX Effects, ThorpyFX , Fuzzrocious, Caroline Guitar Company, et bien d’autres – “Le film de la pédale” cherche à répondre à la question: “Comment les pédales sont-elles devenues si grosses?”

“L’inspiration initiale pour ‘Le film de la pédale’ demandions-nous comment cette étrange petite poche du monde de la musique est devenue cette communauté massive, avec de nouvelles pédales et de nouvelles entreprises entrant continuellement dans le giron “, a déclaré Dan Orkin, co-directeur de “Le film de la pédale”. «Aujourd’hui, il y a des milliers de constructeurs qui produisent des centaines de milliers de pédales chaque année à une communauté toujours croissante de créateurs de musique toujours à la recherche de nouvelles façons de s’exprimer. Ces petites boîtes ont changé la façon dont les gens font de la musique et finalement, ont changé le cours de la musique populaire pour toujours. “

Pour plus d’informations, visitez www.thepedalmovie.com.