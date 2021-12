Steve Vai : « C’était un honneur complet de pouvoir jouer » les rôles d’Eddie Van Halen avec David Lee Roth

Steve Vai, qui a rejoint David Lee Roth‘s post-VAN HALEN groupe il y a plus de 35 ans en tant que guitariste principal, a parlé à « Musique CMS » sur l’influence musicale et l’impact des légendaires VAN HALEN homme à la hache Eddie Van Halen. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne suis pas différent de la moyenne Edouard fan en ce qu’il a vraiment eu un effet. Pour Edouard les fans qui ont vraiment été touchés par lui, c’est inexplicable, évidemment ; vous pouvez essayer d’utiliser des mots, mais cela ne fonctionne pas vraiment. C’est comme ça avec beaucoup de choses.

« J’ai une position différente là-dedans, oui, on pourrait dire que j’ai remplacé la guitare derrière la voix, mais ce ne sont que des universitaires pour moi », a-t-il poursuivi. « Quand il s’agit de ce que je ressentais à propos de Edouard et le deuil de sa perte, je suis un fan, comme tout le monde, et je ressens ce qu’ils ressentent. Mais je sais, aussi comme beaucoup de gens, tout dans ce monde va et vient et va et vient et va et vient. Et si ça ne marche pas, cela signifie seulement que vous y êtes allé avant. Et nous ne savons tout simplement pas quand. C’est donc quelque chose qui m’aide à surmonter la perte, parce que ça va arriver.

« Mais c’était une belle, belle et incroyable course qu’il a eue, et il vient de livrer tellement. Et il a eu une excellente course. Ce n’est pas comme s’il était mort à 27 ans. Et nous ne voulons voir personne comme ça [go]; nous voulons en tirer chaque note. [Laughs]

« Pour moi, ce fut un honneur complet de pouvoir jouer ces rôles », Steve ajoutée. « Si vous êtes un guitariste et que vous êtes un fan de ce groupe, vous savez que ce sont quelques-unes des parties de guitare les plus cool écrites dans le rock and roll, parce qu’elles sont comme de parfaits petits arrangements ; elles tombent si bien sur votre mains. Ils ne sonneront jamais comme Edouard, mais ce sont de très bonnes chansons à jouer à la guitare parce qu’elles sont complètes. Et vous devenez un meilleur joueur. Surtout la position dans laquelle j’étais où je jouais ses rôles à ses fans, donc je devais avoir un profond respect pour ces parties, et ce faisant, j’ai découvert une très bonne balade là-bas parce qu’il faut se concentrer ; il doit améliorer votre jeu. J’ai donc eu beaucoup de chance dans tout ça. »

Vai a déjà parlé de ses années en tant que guitariste dans Rothle groupe solo de , aux côtés d’anciens TALAS bassiste Billy Sheehan et batteur Gregg Bissonette, dans une interview de 2016 avec La Presse-Entreprise.

« Quand j’entends Roth cherchais un guitariste, je savais que ce serait moi », Steve mentionné. « Billy Sheehan me l’avait recommandé et je convoitais le poste. À mes débuts, je me demandais si je pouvais obtenir un concert. J’ai pensé que j’irais pour ça et j’ai essayé avec Alice Cooper, EMBRASSER et d’autres. Mais pour une raison quelconque, je savais que ce serait mon concert et je n’aurais qu’à l’attendre. Effectivement, j’ai reçu l’appel. »

Bien que Steve savait que sa technique serait comparée à celle de Eddie Van Halen, il n’a jamais laissé la pression l’atteindre.

« Vous ne rivalisez pas avec Eddie Van Halen« , a-t-il dit. » Il était un monolithe et m’a apporté tellement d’inspiration. C’est un génie. »

Eddie décédé le 6 octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. Il avait 65 ans.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Eddie et Alexis formé VAN HALEN en 1972 à Pasadena, Californie, avec Roth au chant et Michel Antoine à la basse.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



