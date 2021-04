Steve Vai et Jason Bonham ajoutés à l’événement-bénéfice virtuel “ Little Kids Rock ”

Association nationale à but non lucratif Little Kids Rock mettra en vedette une gamme diversifiée et multi-genre de chanteurs, auteurs-compositeurs et talents musicaux pour leur bénéfice annuel qui célèbre le pouvoir transformationnel de l’éducation musicale le mercredi 14 avril à 20 h HE suivi d’une soirée après la fête («portes» ouvertes à 7 h : 00 h HE). Présenté par Fondation Hot Topic, l’événement comprendra des performances musicales, une vente aux enchères en ligne, des discours et des témoignages pour célébrer la mission de l’organisation d’offrir des instruments de musique et des cours gratuits à plus d’un million d’élèves à travers le pays tout en veillant à ce qu’un soutien musical soit disponible lorsque les élèves retournent à l’école. Habituellement tenue en personne à New York, la soirée sera retransmise en direct et animée par un artiste musical T-Boz de TLC et DJ Skee de Radio de tableau de bord.

Les apparitions prévues à l’événement de cette année sont (par ordre alphabétique): Oiseau de jade, Jack Black, Jason Bonham, Kix Brooks, Jeff Campitelli, Nels Cline, Evangelia, Brian Hardgroove, Warren Haynes, James Hetfield, Victoria La Mala, Yo-Yo Ma, Alice Merton, Jim Peterik, Craig Robinson, Todd Rundgren, Cindy Blackman Santana, Carlos Santana, Jon Secada, DJ Skee, Suzi, T-Boz, Steve Vai et Brian Wilson.

Little Kids Rock les coprésidents annuels comprennent Richard Foos (fondateur, Enregistrements Rhino et Crier! Usine), Crag Kallman (PDG, Dossiers de l’Atlantique), Nadine Levitt (fondateur et PDG, Wurrly) et Stefani Scamardo (fondateur, Gestion de la tête dure).

Little Kids Rock a commencé comme un effort informel d’un ancien instituteur Dave Wish pour donner à ses élèves de deuxième année de la région de la baie de San Francisco un programme d’enrichissement musical. Empruntant à des amis et cherchant des instruments dans les marchés aux puces de la région, il a commencé à offrir des cours de guitare gratuits après l’école. Le cursus Souhaiter développé immédiatement a capté l’intérêt de chaque élève car il leur a permis de jouer les types de musique qu’ils aimaient écouter, et leur a permis d’improviser et de composer librement autour d’un réseau de base d’idées et de compétences dans les minutes suivant la prise de l’instrument.

«Nous sommes honorés que tant de membres incroyables des communautés artistiques et commerciales se réunissent via cet événement pour soutenir notre mission d’apporter plus de musique à plus d’enfants», déclare Little Kids Rock fondateur et PDG, Dave Wish. “Cette année scolaire, nous avons été inspirés de voir nos professeurs utiliser la musique pour garder leurs élèves émotionnellement proches même lorsqu’ils devaient être séparés. La musique a été et sera toujours l’un des premiers intervenants émotionnels de l’humanité.”

Little Kids Rock utilise des genres tels que le rock, la pop, le latin et le rap pour permettre aux enseignants de tout le pays de créer des programmes de musique aussi diversifiés que les élèves qu’ils servent. Les élèves se voient reflétés dans le programme, ce qui renforce leur lien avec leur école, leurs pairs et leur communauté. L’organisation fait également don des instruments et des programmes d’études nécessaires, qui répondent à un besoin clé de nombreux programmes de musique dans les écoles. Alors que le monde de la musique se développe grâce à l’innovation, Little Kids Rock garantit que l’éducation musicale le fait aussi.

«L’éducation musicale ancienne est très importante pour les jeunes», déclare Little Kids Rock membre du conseil national et chef d’orchestre de longue date ENNEMI PUBLIC, Brian Hardgroove. “Non seulement c’est une voie directe vers la pensée critique; je crois que cela peut aussi aider un jeune à mieux comprendre le passé qui a conduit à son présent. La musique nous a toujours inspirés et rassemblés, et la musique continuera à nous inspirer et à nous amener ensemble.”

Plus de 550000 enfants participent actuellement à Little Kids Rock programmes dans tout le pays. Lorsque la pandémie a frappé et que les écoles ont commencé à fermer, l’organisation a déplacé ses ateliers de développement professionnel en ligne et a commencé à créer de nouvelles ressources pédagogiques axées sur l’apprentissage à distance et numérique. Ils ont poursuivi des partenariats qui ont fourni des fournitures gratuites telles que JBL des écouteurs à des milliers d’étudiants chez eux et des professeurs de musique soutenus par une formation en ligne, la technologie et les moyens de s’assurer que leurs étudiants ne manquent pas un battement dans leur éducation musicale, qu’ils apprennent virtuellement ou en personne.

le Little Kids Rock bénéfice annuel a réuni de nombreux supporters musicaux qui ont pris la parole ou joué lors d’événements passés, Billie Joe Armstrong, Jon Batiste, Harry Connick Jr., Alice Cooper, Elvis Costello, Lady Gaga, Warren Haynes, Christone “Kingfish” Ingram, Joan Jett, Vance Joy, Wiz Khalifa, Plongée Lake Street, Phil Lesh, David Letterman, Kenny Loggins, Darlene Love, Steve Miller, Keb ‘Mo’, Tracy Morgan, Graham Nash, Bonnie Raitt, Smokey Robinson, Paul Shaffer, Bruce Springsteen, Huissier, Steven Van, Bernie Williams, Jesse Colin Young, et plein d’autres.

Billets pour Little Kids RockLes avantages annuels de sont gratuits pour l’admission générale et 500 $ pour VIP (comprend l’accès à des expériences interactives exclusives) et peuvent être achetés ici. La vente aux enchères en ligne est maintenant ouverte et se terminera à 22 h HE le soir de l’événement.

Pour plus d’informations ou pour en savoir plus sur Little Kids Rock, veuillez visiter www.littlekidsrock.org.



ANNONCE D’HÔTES SPÉCIALE! ⭐ #JamesHetfield de @Metallica se joint à nous au Little Kids Rock Benefit le 14 avril! Grâce à nos généreux sponsors, les billets d’entrée générale sont GRATUITS! Inscrivez-vous maintenant: https://t.co/m03B9dj0FH pic.twitter.com/03e4YmOMn8 – Little Kids Rock (@littlekidsrock) 1 avril 2021

