Steve Vai sort le clip officiel de « Little Pretty »

Steve Vai et Nations favorisées / Groupe d’étiquettes de mascotte ont présenté un clip officiel pour « Petite jolie ». La composition est présentée sur Vaiprochain album studio de intitulé « Inviolé » qui sortira numériquement et sur CD le 28 janvier 2022. Le LP suivra le 18 mars. Le clip, qui capture Vai se produisant dans son sanctuaire intérieur également connu sous le nom de « Harmony Hut », peut être vu ci-dessous.

L’enregistrement est un entraînement fusion-funk aux tons sombres. Vai déclare : « En écrivant les changements d’accords pour la section solo et le solo lui-même, j’ai creusé profondément dans mon esprit de théorie musicale académique pour créer un ensemble de changements d’accords où l’atmosphère harmonique changeait à chaque changement. Les structures d’accords denses nécessitaient une série de modes synthétiques pour naviguer. Cette approche est dans la lignée des joueurs de jazz et de fusion, mais je savais que je ne voulais pas que ça sonne comme ça et le solo devait être totalement mélodique. Les résultats étaient assez puissants dans la mesure où tout le solo section évoque des changements atmosphériques mélodiques qui changent radicalement mais fonctionnent bien ensemble. »

En se tournant vers les vacances et une nouvelle année, il partage : « Je souhaite également à tous un temps des fêtes très heureux et reposant. Vous en aurez besoin car je prédis qu’en 2022, nous serons tous là-bas pour travailler à nouveau ensemble et faire sauter ce pont. ! »

Au cours d’une carrière de plus de 40 ans, Vai a systématiquement transformé ce qui semblerait être scandaleusement impossible en quelque chose de très, très possible… et toujours aussi assez scandaleux. De ses jours comme Frank Zappadu joueur de « guitare acrobatique » à son travail solo expansif et exploratoire plus récent, Vai a continuellement remis en question les notions de jeu de guitare traditionnel et de composition – et à plus d’une occasion même réinventé l’instrument lui-même.

Ce qui, admet-il, n’est pas nécessairement son intention. « Je ne reste pas assis à dire : ‘D’accord, qu’est-ce que je peux faire maintenant pour repousser les limites ? » Vai explique son approche de la guitare. « Ce que je me dis, c’est ‘D’accord, Vai — qu’est-ce que tu vas faire maintenant qui va t’intéresser, qui va te fasciner, et c’est différent de tout ce que tu as fait avant ? » La réponse à cette question se présente sous la forme de Vaile plus récent et 10e album solo de , « Inviolé », un opus de neuf chansons qui (désolé Steve) repousse en effet les limites de la musique instrumentale pour guitare — cette fois-ci, Vai a littéralement inventé non seulement une nouvelle guitare, mais aussi une nouvelle technique de jeu de guitare.

En même temps, « Inviolé » présente sa musique la plus ciblée, la plus rationalisée et peut-être la plus vivifiante depuis des années. « Il est très ‘Vai« , quoi que cela signifie », dit-il, puis il rit. « Quelqu’un d’autre pourrait être meilleur que moi pour expliquer ce que c’est. Mais c’est juste de la musique très honnête. Parce que beaucoup de mes disques sont longs et il y a beaucoup de concepts et de jeux avec des histoires. Celui-ci n’a rien de tout cela. Ce sont neuf compositions entièrement instrumentales assez denses que je voulais capturer et enregistrer afin que je puisse sortir et les jouer en direct pour les gens. »

L’ouverture envoûtante de l’album, « Les dents de l’hydre », une composition sinueuse teintée de latino-fusion qui Vai a écrit et enregistré avec une guitare personnalisée unique en son genre, il a inventé l’Hydra. Mais appeler l’Hydra une simple guitare, c’est la vendre à très court terme. Construit en collaboration avec les designers d’Hoshino et basé sur une idée de « motif steampunk » de Vai‘s, l’Hydra est une bête d’instrument – une créature à un corps, à deux têtes et à trois manches qui englobe, entre autres : des guitares à sept et à 12 cordes ; une basse à quatre cordes ; cordes de harpe sympathiques; cols demi-fretless; micros à simple bobinage, humbucker, piézo et sustainer ; ponts de trémolo flottants et semi-rigides ; diviseurs de phase; et bien plus encore. « C’est une machine incroyablement construite », Vai dit. « J’ai dit aux gars de Hoshino, ‘Tout ce que vous pensez être conventionnel, ne le faites pas.’ Ce fut l’occasion d’exercer une créativité brutale. Et ils sont allés au-delà. »

Comme l’a fait Vai dans sa prestation. Tout au long du morceau, il utilise toute la gamme de tons et de timbres de l’Hydre pour créer une partie de guitare qui sonne, dans son expansion et son expressivité, positivement vivante. « Ce qui est intéressant à propos de la chanson et de la guitare, c’est que tout est venu en même temps », Vai dit. « C’était l’une de ces inspirations ‘inviolables’ – boum! »

Cela dit, il poursuit : « Je savais que j’avais besoin de créer quelque chose avec l’Hydra qui sonnait comme un vrai morceau de musique. Cela ne pouvait pas être juste une nouveauté. Parce que si vous saviez ce que mes mains faisaient, et comment je ‘ J’utilise ma main gauche pour créer des phrasés qui fonctionnent quand je ne peux pas choisir une note parce que ma main droite est ailleurs… mon dieu. Mais le morceau fini devait tenir tout seul. essayer de jongler avec des trucs. »

Au cours de l’année 2021, plusieurs de ces compositions ont été partagées publiquement. Vai composé et enregistré la chanson « Sac à dos », suite à son opération à l’épaule, à un moment où son bras droit était en écharpe (ou, comme son chirurgien, Dr Knapp, l’appelait un « sac à dos »), et ne pouvait donc utiliser que sa main gauche pour jouer la pièce. Il a sorti une vidéo de performance à une main. Il dit en riant : « peu de temps après que j’ai commencé à voir des clips de jeunes enfants qui réussissent aussi. C’est vraiment fascinant. »

Ces enfants seront probablement confrontés à un plus grand défi en essayant d’affronter un autre « Inviolé » Piste, « La puissance des bougies ». Pour celui-ci, Vai non seulement configurer des paramètres en dehors de sa zone de confort (guitare de style Strat; son clair; pas de barre de whammy; pas de médiator), mais aussi – pourquoi pas? – a développé une toute nouvelle technique de guitare qu’il appelle « joint shifting ». Le concept de base là-bas, explique-t-il, est d’effectuer simultanément plusieurs flexions de cordes dans des directions opposées, ce qui « nécessite de ne plier que l’articulation supérieure du doigt indépendamment de tout autre doigt ». Et bien qu’il reconnaisse que plier plusieurs cordes n’est pas un nouveau concept en soi, « Je n’avais rien vu de tout cela fait de la façon dont je l’imaginais », dit-il.

Comme « Sac à dos », Vai publié « La puissance des bougies » une vidéo de performance d’accompagnement plus tôt en 2021. Mais il a ajouté un petit quelque chose en plus à la version qui apparaît sur « Inviolé », avec une piste de batterie nouvellement enregistrée d’un collègue Zappa ancien élève Terry Bozzio (à cette fin, les autres joueurs de crack qui ont prêté main-forte au disque incluent les bassistes Bryan Beller, Philippe Bynoé et Henrik Linder, claviériste David Rosenthal et batteur Vinnie Colaiuta).

Au « Apollon en couleur », Vai‘s monte en flèche sur sa guitare signature Ibanez PIA (la première apparition du modèle nouvellement conçu sur un Vai album studio sont entourés de filigranes de sons joués sur toutes sortes d’instruments à cordes exotiques. « Je me suis dit : ‘D’accord, qu’est-ce que je peux faire pour colorer ce truc ?' » Vai dit. « Alors, j’ai sorti tous ces petits instruments acoustiques que j’ai collectionnés au fil des ans et j’ai dit: » Je vais utiliser chacun d’entre eux d’une manière ou d’une autre. « » Il s’agissait notamment d’un cavaquinho, d’un saz, d’un sitar, d’un oud et plus. « Certains instruments, je ne connais même pas leurs noms », Vai admet en riant.

Essentiellement, tout se résume à trouver votre propre voix, puis à avoir le courage et la conviction de suivre vos instincts musicaux et créatifs où qu’ils vous mènent – quelque chose Vai n’a jamais été timide dans son jeu. « L’un des grands avantages de la guitare est que vous n’avez pas besoin d’être un virtuose pour exprimer votre vision créative », dit-il. « Je veux dire, Bob Dylan joue parfaitement bien la guitare pour son expression. De même John McLaughlin. Vous avez juste besoin de décider combien de technique vous voulez ou devez y arriver. Pour ma part, je suis sorti de la chute en voulant et en ayant besoin de tout. En ce qui concerne ma musique, je n’ai pas l’impression de devoir prouver quoi que ce soit ou de me conformer à quoi que ce soit. J’adore imaginer des idées créatives, puis utiliser toutes mes compétences pour les manifester. »

« Une inspiration inviolable est une inspiration qui vous vient complètement pure » Vai explique. « Il apparaît presque dans son intégralité, et il y a une reconnaissance qu’il est bon pour vous – parfaitement bon pour vous. Il n’y a aucune excuse là-dedans. Il n’y a pas de fantaisie dedans. Il y a juste une reconnaissance de ‘oui’. Et puis vous capturez cela d’une manière authentique à votre créativité unique. J’espère que c’est ce que j’ai fait avec ce disque. «

« Inviolé » liste des pistes :

01. Dents de l’hydre



02. Zeus enchaîné



03. peu jolie



04. Puissance de bougie



05. Apollon en couleur



06. avalanche



07. Bleus verdâtres



08. Sac à dos



09. Brume nuageuse de l’homme de sable

Vai entamera une vaste tournée aux États-Unis, avec 54 apparitions programmées le 27 janvier 2022 à la House Of Blues de Las Vegas. Vai sera rejoint par ses membres de longue date de l’ensemble Dave Weiner (guitare / touches), Philippe Bynoé (basse), et Jérémy Colson (tambours). Vai partage : « Un artiste s’épanouit en jouant. C’est ma vie depuis 49 ans, à l’exception des deux dernières années, alors nous nous efforçons de sortir et de jouer pour les gens. Un concert de musique a la capacité pour dissoudre les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et célébrer l’une des bonnes choses de la vie, la musique live. »