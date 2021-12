Steve Vai sortira son nouvel album, « Inviolé », le 28 janvier 2022.

VaiLe 10e album studio de – son premier en six ans – contiendra neuf chansons, dont le précédent « Sac à dos » et « La puissance des bougies ». Vai écrit et enregistré « Sac à dos » d’une seule main à un moment où il se remettait d’une opération du doigt à gâchette alors qu’il « La puissance des bougies » l’a vu faire la démonstration d’une nouvelle technique qu’il a développée et qu’il appelle « déplacement des articulations ». Il a précédemment décrit le « décalage des articulations » comme « où vous pliez une note tout en en frétant une autre, mais je voulais faire cette technique avec une combinaison de plis à une seule note à double et triple arrêt tout en frustrant d’autres notes et en relâchant les plis ».

Vai a annoncé le suivi de 2016 « Le Primitif Moderne » dans un article sur les réseaux sociaux, écrivant : « Ouais, c’est prêt. Et ça tombe le 28 janvier 2022. Ça s’appelle Inviolé. Appréciez la balade. »

« Inviolé » liste des pistes :

01. Dents de l’hydre



02. Zeus enchaîné



03. peu jolie



04. Puissance de bougie



05. Apollon en couleur



06. avalanche



07. Bleus verdâtres



08. Sac à dos



09. Brume nuageuse de l’homme de sable

Vai précédemment annoncé une tournée américaine de 54 dates, également baptisée « Inviolé ». Le trek débutera un jour avant la sortie de l’album – le 27 janvier – à Las Vegas et se terminera le 4 avril à Los Angeles. Il sera accompagné de son orchestre de longue date composé du guitariste David Weiner, bassiste Philippe Bynoé et batteur Jérémy Colson.

Le guitariste de 61 ans a parlé de « changement de joint » dans une interview avec Radar musical en 2019. À l’époque, il avait déclaré à propos du nouveau disque : « Je travaille dessus en ce moment. C’est différent, ça sonne très dépouillé et basé sur un trio.

« Au cours des deux dernières années, dans mon esprit, j’ai trouvé que le meilleur moyen de m’améliorer était de m’imaginer en train de faire quelque chose au-delà de mes capacités. C’est ainsi que tout s’est passé, comme ce changement d’articulation. J’imagine juste quelque chose que je peux je ne fais pas et j’y travaille. J’ai trouvé que cela garde les choses fraîches et intéressantes. «

Il a poursuivi: « J’ai commencé à avoir des visions sur le jeu de nouvelles façons… ce n’est pas comme s’ils étaient rapides. J’ai 59 ans, garder ces côtelettes n’est pas aussi intéressant pour moi. phrase, se déplaçant tout autour du cou.

« Il faut des mois et des mois pour se développer dans un temps calme et concentré. Et puis vous avez ce nouveau point de vue… c’est ce qui le rend si gratifiant. »



Ouais, c’est prêt. Et ça tombe le 28 janvier 2022. Ça s’appelle « Inviolable ». Appréciez la balade. Publié par Steve Vai le mardi 30 novembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).