Steve Whiteman de Kix dit que les personnes non vaccinées sont « celles qui tiennent tout en place »

KIX leader Steve Whiteman a parlé à Adika Live! sur le retour du groupe sur scène pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, nous sommes tous vaccinés, et je le prêche. ‘Nous pouvons être ici ce soir parce qu’il y a un vaccin, et j’encourage vraiment tout le monde à le prendre.’ Et j’ai vu des gens sortir et vouloir récupérer leur argent parce que je dis aux gens que je pense qu’il est vraiment important que nous soyons tous vaccinés. Et ce sont eux [who are] tout retenir.

« Nous gardons nos distances », a-t-il poursuivi. « Nous ne ferons plus de rencontres. Nous gardons nos distances dans les coulisses. En voyage, il faut monter dans un avion, il faut porter un masque, mais je ne m’en inquiète pas tant que ça parce que je suis vacciné Et si je l’obtiens, je ne pense pas que ce sera si grave. »

Le mois dernier, KIX annulé deux spectacles en raison d’un membre du groupe contractant COVID-19.

Blanc sorti un album solo, « De rien », en juillet. Le LP de 12 chansons a été coproduit par Blanc avec ses fidèles collaborateurs Brad Divens, Jimmy Chalfant et Bob Paré; il a été enregistré et mixé par Divens à Fixintogetmixin Studio.

Bien que la récente pandémie ait essentiellement fait dérailler la dernière année et plus de KIXles plans de tournée, ça a donné Blanc la chance de s’installer chez lui pour une période critique et de repos vocal, dont il a pu canaliser les résultats directement dans l’écriture et l’enregistrement « De rien ».

KIX le batteur Jimmy « Chocolat » Chalfant a subi une crise cardiaque le mois dernier à son domicile et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il a subi une intervention chirurgicale immédiate pour insérer deux stents dans son cœur, puis une autre intervention chirurgicale le lendemain pour un autre stent. Il est temporairement remplacé sur la route par va chasser (ÉVANESCENCE, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE, ABATTAGE) et John Allen (CHEVAUX DE PIERRE, UN JEU D’ENFANT, SR-71).

KIX a été fondée en 1977 et a sorti son premier album éponyme sur Records de l’Atlantique il y a près de 40 ans. Leur percée est venue avec les années 1988 « Faites sauter mon fusible », qui s’est vendu à près d’un million d’exemplaires, grâce à « Ne fermez pas les yeux ». Le groupe a continué à surfer sur la vague hard-rock jusqu’en 1995, quand KIX a fait une pause. Près de 10 ans plus tard, KIX réunis et ont commencé à faire des tournées régionales. Une performance en 2008 au Rocklahoma festival a conduit à plus de concerts et à la sortie d’un DVD/CD live intitulé « Vivre à Baltimore » en 2012.

En 2014, KIX a sorti son septième album complet, « Rock Your Face Off » (Disques forts et fiers), le premier effort en studio du groupe depuis 1995 « Show-business ».

Crédit photo: Mark Weiss



