Steve Winwood fait partie de la programmation de la croisière Keeping the Blues Alive at Sea Mediterranean II du héros du blues Joe Bonamassa, qui aura lieu en août 2022. L’événement a été annoncé par Bonamassa, la Keeping the Blues Alive Foundation et Sixthman.

La croisière fait suite à sept croisières dans les Caraïbes à guichets fermés et à une croisière en Méditerranée à guichets fermés, et partira du 23 au 28 août de l’année prochaine, voyageant d’Athènes, en Grèce, à Mykonos, en Grèce et à Kusadasi, en Turquie.

Comme auparavant, la deuxième croisière européenne présentera de la musique sur plusieurs scènes ainsi que des activités centrées sur la musique et des ensembles collaboratifs uniques, dont un mettant en vedette Winwood et Bonamassa ensemble. Winwood rejoint d’autres noms nouvellement confirmés lors de l’excursion, tels que Tommy Emmanuel, Samantha Fish, Jackie Venson et le révérend Shawn Amos.

Seront également à bord d’autres notables du blues tels que Walter Trout, Marc Broussard, Ana Popovic, King King, Jimmy Vivino, Blues Pills, les James Hunter Six, Jackie Venson, les Suffers, Kris Barras Band et Selwyn Birchwood. Les fans de blues-rock britannique de la fin des années 1960 noteront également avec enthousiasme la présence à l’affiche de Terry « Superlungs » Reid.

Les fans de blues et les artistes individuels sont encouragés à réserver leurs cabines pour la navigation dès maintenant, sur bluesaliveatseaeurope.com. Les cabines en occupation double commencent à 1 650 $ par personne, taxes et frais en sus. Des dépôts bas et des plans de paiement flexibles sont disponibles. Pour une durée limitée seulement, tous les passagers qui réservent une cabine sur Keeping the Blues Alive at Sea Mediterranean II recevront un forfait boissons premium gratuit, d’une valeur de 495,00 $ par personne, pour l’ensemble de leur cabine. Plus d’informations sont disponibles sur bluesaliveatseaeurope.com.

Le bateau de croisière pour l’occasion, le Norwegian Jade, propose 16 options de restauration différentes, 15 bars et salons, un casino, un spa et une salle de sport. Il présente également un design et un décor mis à jour dans les espaces publics et de nouvelles fonctionnalités de cabine à la pointe de la technologie.