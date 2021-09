Steve Wozniak, fondateur d’Apple, présente Privateer, une entreprise spatiale qui mettra l’espace à la portée de « toute l’humanité » | La vie

Woz se joint également à la fête des voyages dans l’espace … ou pas, car il reste à voir ce que fera sa nouvelle société aérospatiale Privateer Space.

Soyons honnêtes. Tous les fans de science et d’espace se sont extasiés sur les réalisations de entreprises spatiales privées comme SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic. Et bientôt un autre pourrait se joindre : Espace corsaire par Steve Wozniak.

Ces entreprises peuvent désormais emmener les gens dans l’espace, et ils sont les piliers de tourisme spatial et des missions privées en orbite terrestre, la Station spatiale internationale et même la Lune.

Mais pour l’instant au moins ces nouvelles opportunités spatiales sont réservées aux riches. Les billets pour l’espace coûtent des millions de dollars, et encore plus de missions scientifiques privées ou en orbite satellitaire.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez l’aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

C’est pourquoi la nouvelle proposition surprenante de Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a attiré l’attention.

Steve Jobs était le visage visible d’Apple, le génie commercial qui pouvait vous vendre une pierre comme quelque chose d’unique et de merveilleux. Mais qui a créé la technologie Apple dans les premières années, les Apple I et II, était Steve Wozniak.

Woz a quitté Apple très tôt, est devenu millionnaire grâce à ses actions, et depuis lors, il s’est lancé dans différents projets personnels sans grande pertinence au niveau grand public.

Mais aujourd’hui lundi Steve Wozniak a surpris tout le monde avec le lancement de sa nouvelle entreprise aérospatiale Privateer Space, qu’il a fondé avec le créateur de Ripcord Alex Fielding. Voici la vidéo de présentation :

Comme nous le dit Business Insider, les objectifs de cette nouvelle entreprise spatiale ne sont pas encore clairs, tant les messages de la vidéo sont très vagues.

Le narrateur nous dit que Privateer “travaille pour garder l’espace sûr et accessible à toute l’humanité”. Et il poursuit : “nous travaillons ensemble pour aller plus loin et résoudre des problèmes”, puisque “nous ne sommes pas dans une compétition ou un jeu”.

“Nous ne sommes pas une entreprise ni un pays. Nous sommes une planète, des explorateurs, des rêveurs, des ingénieurs… nous sommes humains”, tout en proclamant qu’il faut : “prendre soin de ce que nous avons pour que les générations futures soient meilleures”.

Il n’est pas facile d’interpréter ces phrases. Privateer est-il une entreprise de missions spatiales et de voyages abordable? Parlez-vous de satellites au service de l’Humanité et non des entreprises ? Un projet spatial pour lutter contre le changement climatique et la pollution ?

Heureusement, nous ne tarderons pas à sortir du doute. La présentation publique de Espace corsaire aura lieu à AMOS Tech 2021 (The Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies), une conférence qui se tiendra à Maui, Hawaï, du 14 au 17 septembre.