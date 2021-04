Steve ‘Zetro’ Souza d’Exodus a perdu 62 livres en moins d’un an

Les fans qui ont vu EXODE chanteur Steve « Zetro » Souza donner un concert en direct avec son AC DC groupe hommage AC / DZ le 3 avril a remarqué un changement majeur dans l’apparence du chanteur.

« J’ai perdu 62 livres, » Zetro révélé via son Le coffre-fort toxique de Zetro YouTube canal (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Et je veux en fait perdre 25 livres supplémentaires. Et ça devient de plus en plus difficile à mesure que je maigris. Mais il y a encore de la place… J’ai encore un long chemin à parcourir.

«Cela a été un travail acharné», a-t-il admis. « Cela fait presque un an que j’ai commencé ce voyage – le 23 mai sera [a year since] J’ai en fait commencé ce voyage. Et je suis assez à l’aise avec où je suis en ce moment. Ça fait du bien, et je vais être mieux sur scène, évidemment, vivre avec EXODE à cause de ça. Donc je me sens à cent pour cent de cette façon. «

Zetro a réitéré qu’il n’était « pas fini » avec sa quête pour perdre du poids. «Chaque semaine, j’ai une routine que je fais», dit-il. « J’ai un certain type de nourriture que je mange. Je fais de l’exercice tous les jours. Je suis à sept miles tous les jours maintenant. Donc je fais sept miles. C’est ce qui m’aide. Et je regarde ce que je mange. Vous pouvez juste Je ne mange pas ce que tu veux, et c’est juste la vérité. Donc tout ce que je mange – chaque cuillerée, chaque cuillère à café de ketchup – je me connecte, et je sais combien c’est, et j’en garde un certain équilibre. Je suis pas génial – il y a des jours où je triche aussi, comme tout le monde – mais je dois être honnête avec vous, je le garde vraiment très, très minime, et je ne pense pas que je vais y revenir plus jamais. En vieillissant, ce n’est pas sain. «

Souza a poursuivi en confirmant qu’il limite son apport calorique chaque jour. «Je ne dépasse pas 1 200», a-t-il révélé. « C’est dommage que ce soit le travail que j’ai à faire, mais comme les toxicomanes et les alcooliques, je suis de la même manière avec les bonbons et les chocolats et des trucs comme ça. »

Zetro et le reste de EXODE a récemment terminé le travail sur son nouvel album, « Persona non grata », qui sortira cet été via Explosion nucléaire. Ce sera le suivi de 2014 « Blood In Blood Out », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Souza, qui a déjà affronté EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mixé par Andy Sneap.

« Persona non grata » présentera une apparition d’invité par ex-EXODE guitariste Rick Hunolt.

« Blood In Blood Out » était remarquable pour avoir présenté une apparition d’invité par l’ancien EXODE guitariste Kirk Hammett, qui a quitté le groupe en 1983 pour rejoindre METALLICA.

Souza en est maintenant à son troisième passage avec EXODE, ayant déjà dirigé le groupe de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004. Une décennie après son deuxième départ, Souza est revenu au bercail en 2014, juste à temps pour apparaître sur « Blood In Blood Out ».



