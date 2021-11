Steve ‘Zetro’ Souza d’Exodus : ‘Dans les années 90, We Were Has Beens ; Maintenant, nous sommes considérés comme des légendes

EXODE leader Steve « Zetro » Souza a pesé sur l’héritage de son groupe et sa position sur la scène metal.

Les thrashers de longue date de la région de la baie ont récemment fait l’objet de discussions pour savoir s’ils devraient faire partie d’un projet de « Big Five » élargi de thrash aux côtés de METALLIQUE, TUEUR, MEGADETH et ANTHRAX. Le groupe n’a sans doute qu’un seul album classique à son actif – leurs débuts en 1985 « Lié par le sang », qui mettait en vedette le chanteur Paul Baloff. Par le temps Souza a repris le poste de chanteur en 1986 pour la sortie de l’année suivante « Plaisirs de la chair », EXODEles chiffres de vente de s étaient éclipsés par leurs concurrents et le groupe n’a pas réussi à faire une percée commerciale. Et comme la plupart des groupes de thrash, EXODE n’a pas été à l’abri de la vague grunge de Seattle et a connu une forte baisse de popularité au moment de leur dissolution initiale en 1993.

Dans une récente interview avec Dead Rhetoric’s Matt Coe, Steve – qui fait la promotion EXODEle prochain album de « Persona non grata » — a été invité à évaluer la carrière du groupe et à déterminer si EXODE porte désormais une certaine dose de « respect et de crédibilité ». Il a déclaré: « Je pense que j’explique les choses très simplement: dans les années 80, nous étions des rock stars; dans les années 90, nous étions des has-been; et maintenant nous sommes considérés comme des légendes. Vous devez traverser cela et apprécier tout cela. En tant qu’enfants stupides, vous ne savez pas que vous avez 18 ans, écrire toutes ces chansons, tous ces gens autour de vous qui vous disent à quel point vous êtes génial pendant qu’ils mettent votre argent dans leurs poches arrière – c’est tout un processus d’apprentissage. Maintenant, nous apprécions ce nous avons fait et nous savons ce que cela vaut pour nous. Nous savons de quoi nous sommes capables musicalement et nous savons ce que les fans attendent de nous et nous leur livrons. C’est une appréciation mutuelle des deux côtés. Nous ne leur donnerions jamais un disque qui était nul ou n’avait aucun de nos sentiments pour ce que nous voulions faire. Maintenant, nous savons ce que nous voulons – musicalement, la direction est là. «

Concernant EXODEla direction musicale de « Persona non grata », Souza a dit : « J’entends des aspects de ‘Tempo des damnés’ [2004] et ‘Pièce B [The Human Condition]’ [2010] dans ce nouvel album. C’est juste moi personnellement – la mentalité semble de cette façon. Mais je peux voir un peu ‘Fabuleux désastre’, [1989] il y a des chansons qui ont un peu de « L’enfer cajun » atmosphère. Colère, rythme et complexités. Gary [Holt, guitar], parler de compositions sur un album — c’est pourquoi cela a pris sept ans, mais wow. Je l’aime mieux maintenant. L’accent est entièrement mis sur EXODE et ces chansons le prouvent. »



« Persona non grata » sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

« Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe pendant neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

En juillet, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a rejoint ses camarades sur scène le 7 octobre au réplique festival à Sacramento, en Californie.

EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada en août et à Assaut de terreur complet à Cave In Rock, Illinois en septembre alors que Chasse se remettait d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et « Force d’habitude » (1992).

