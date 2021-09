Steve « Zetro » Souza d’Exodus : « Je serai comme Lemmy ; Je mourrai trois mois après mon dernier spectacle’

Dans une nouvelle interview avec The Rockpit, EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza On lui a demandé ce qui le pousse, lui et ses camarades de groupe, à poursuivre la carrière du groupe depuis plus de 40 ans. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pourquoi [SAXON‘s] Coup de poing [Byford] continue de faire ça? Pourquoi [JUDAS PRIEST‘s] Rob [Halford] continue de faire ça? Pourquoi [IRON MAIDEN‘s] Bruce [Dickinson] et Steve Harris continue de faire ça? [MEGADETH‘s] Dave Mustaine… [METALLICA‘s] James Hetfield. Ils ont plus d’argent que Dieu. Tu penses qu’ils devraient recommencer ?

“J’adore ça. J’adore le faire. J’adore jouer de la musique”, a-t-il expliqué. “Ce n’était pas quelque chose qui disait:” Oh, mec, je suis cool. Quand j’étais enfant, j’ai été une sorte de rock star pendant quelques années. Maintenant, je suis un père de famille. Je Je ne suis plus vraiment dans ça.

“Cela n’a jamais quitté mon cœur. Cela ne quittera jamais mon cœur. Je serai comme putain Lemmy — Je mourrai trois mois après mon dernier spectacle. Ce sera comme ça. Je m’en fiche. J’y vais à fond.”

Souza a poursuivi en disant que la plupart des EXODELes homologues de s ont livré la marchandise sur leurs récents albums.

“Je pense que pour notre genre de musique, pour la plupart, je pense que le thrash metal, parmi tous les sous-genres du métal, je pense que l’un reste vrai”, a-t-il déclaré. “J’aime [MEGADETH] « Dystopie », J’aime [ANTHRAX‘s] “Pour tous les rois”, [DEATH ANGEL‘s] ‘Humanicide’ est super. TESTAMENT ne sort rien qui craint. Nous ne sortons rien qui craint. OVERKILL ne sort rien qui craint. KRÉATEUR ne sort rien [that sucks]. DESTRUCTION… Descendez le genre. Le thrash metal ne vous trompe pas ; ça n’a jamais été le cas.

“Je vais dire ceci: regardez [JUDAS PRIEST‘s] ‘Puissance de feu’; ce disque est vraiment génial”, a-t-il poursuivi. “C’est une putain de tuerie. Et [IRON MAIDEN‘s] ‘Senjutsu’. Je veux dire, allez – JEUNE FILLE ça l’apporte toujours putain, mec ; ils l’apportent toujours. Donc je pense que nous – et j’ai déjà entendu ce terme ; Je n’appelle pas ça, mais les groupes emblématiques l’apporteront toujours. SAXON trop; J’aime tout ce qu’ils font. Je viens de le faire. J’ACCEPTE – toute cette merde. Je l’aime. C’est ce qui me motive.

“C’est ce que nous sommes et ce que nous faisons. C’est ce que nous savons.”

EXODEle nouvel album de, “Persona non grata”, est prévu pour le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. “Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

En juillet, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Le mois dernier, EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas le 22 août à Las Vegas, Nevada et à Assaut de terreur complet le 11 septembre au camping Hogrock à Cave In Rock, Illinois — tandis que Chasse se remet d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe “L’impact est imminent” (1990) et “Force d’habitude” (1992).



