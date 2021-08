Steve ‘Zetro’ Souza d’Exodus se souvient avoir acheté de la drogue à Lemmy il y a près de 30 ans

Lors d’une apparition sur Coffre toxique de Zetro, les Youtube canal de EXODE leader Steve “Zetro” Souza, ancien TÊTE DE LA MACHINE le batteur Chris Kontos et Zéro rappelé Chrisbref passage en tant que batteur pour EXODE lorsque le thrash act de la région de la baie de San Francisco s’est ouvert pour MOTRHEAD pour deux spectacles en Argentine en 1993. Parlant des manigances dans les coulisses qui ont eu lieu pendant la courte tournée, Zéro dit : “Moi et Meule [Hunolt, then-EXODUS guitarist] manivelle achetée [Editor’s note: slang term for methamphetamine] hors du [MOTÖRHEAD mainman] Lemmy… Nous étions sur place parce que nous avions le soundcheck. Et vous y êtes retournés. Mais moi et Meule y est resté, et Lemmy était dans sa loge. Nous savions qu’il avait une manivelle. Et Meule va, ‘Demandons Lemmy pour certains. Zéro, va lui demander.’ ‘Tu lui demandes.’ ‘Tu lui demandes.’… Alors je m’approche de lui [and say], ‘Lemmy, hé, frère, tu penses que tu peux me vendre et Meule certains de vos génies ? » Parce qu’ils appelaient ça un prodige. Et il est tout, [imitates Lemmy’s voice] « Je ne savais pas que vous faisiez ce genre de choses. Je croyais que tu avais fait cette merde de cocaïne. Et j’étais genre ‘Non. Nous aimons la manivelle. Nous aimons être branchés. Il sort ça putain… Il l’a dans sa veste – dans un patch. Il avait ce patch qui était là, et puis [he would pull it back], et c’était juste là. Et je me dis ‘Tu as apporté ça ?’ Parce qu’à l’époque tu ne portais pas. C’était les années 80. Tu n’as pas transporté de merde. Si vous vous faisiez prendre avec quoi que ce soit, vous aviez des ennuis, surtout en Amérique du Sud. Et donc il nous le donne. Et Lemmy me dit, il me dit : ‘Tu sais, quand tu accélères, tu es 80% plus intelligent en montée, mais tu es 80% plus bête quand tu descends.'”

Il a poursuivi: “Nous nous sommes assis là à boire du Jack. Et donc moi et Meule, nous l’avons sniffé. [Lemmy] en prit une cuillerée et il la mit dans sa bouche. Et je suis allé, comme [makes puking sound]. J’avais envie de vomir… Et nous nous sommes assis là pendant cinq heures dans MOTRHEADla loge de — moi, Meule et Lemmy, boire Jack et faire la manivelle. [It was] pas le premier jour [of the tour]; c’était le deuxième jour. Et je disais à tout le monde : ‘Jusqu’au jour de ma mort, je vais raconter cette putain d’histoire à mes petits-enfants.’ Et je raconte cette putain d’histoire maintenant. Lemmyest parti. Et j’ai même dit que je raconterai cette histoire bien après Lemmy‘est parti.’ Et je raconte l’histoire. Et c’est juste, comme, oh, mec, c’était le temps… C’était au début des années 90. C’était toujours allumé. Le jeu était toujours en cours, mon frère.”

Dans une interview de 2009 avec Kerrang ! Radio, Lemmy dit que la drogue n’est jamais devenue un problème pour lui. “J’ai toujours eu le contrôle”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas le laisser prendre le contrôle de vous. Vous pouvez le laisser faire des choses à votre place, puis quand vous en arrivez au point où vous pensez:” Je ne peux pas bouger un muscle si je n’ai pas quelque chose “, alors c’est mauvais ; alors ça te prend. La seule chose sur laquelle j’ai jamais vu quelqu’un mourir était l’héroïne et les downers, ce qui est un désir ardent d’héroïne. Je n’ai jamais pris d’héroïne. J’ai toujours eu assez de bon sens, de toucher du bois, pour rester à l’écart, parce que ça a tué ma vieille dame et ça a tué beaucoup de mes amis, et ça ne les a pas bien tués. D’abord ça te transforme en voleur et ensuite ça te tue. C’est une drogue misérable, j’aimerais que les gens s’en rendent compte. C’est à nouveau à la mode maintenant, n’est-ce pas ? L’évasion. Mais vous ne pouvez vous échapper que jusqu’à un certain point. Quand vous vous réveillez après vous être échappé, le problème est toujours là, donc c’est pire.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des gens allant en cure de désintoxication, Lemmy a déclaré: “Je pense juste que les gens prétendent qu’ils n’ont jamais pris de drogue. ‘Je suis clean maintenant’, comme si c’était une bonne chose. C’est une joie personnelle. Beaucoup de gens sont morts et beaucoup de gens ne l’ont pas fait ; beaucoup de gens sont allés en cure de désintoxication et beaucoup de gens ne l’ont pas fait. C’est une chose personnelle, et c’est à vous de décider. “

Lemmy est décédé le 28 décembre 2015 à l’âge de 70 ans peu après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

MOTRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de Lemmy‘s en mauvaise santé, bien que le groupe ait réussi à terminer une tournée européenne quelques semaines avant sa mort.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).