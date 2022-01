Steve ‘Zetro’ Souza d’Exodus sur l’impact des médias sociaux sur l’industrie de la musique : ‘The Mystique Is Gone’

Dans une récente interview avec Chicago’s WXAV 88,3 FM station de radio, EXODE chanteuse Steve « Zetro » Souza a demandé comment l’introduction des médias sociaux a affecté l’industrie de la musique. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Cela a rendu plus accessible aux gens l’accès à leurs groupes préférés, certainement. Il y a un plus et un moins à cela. Mais encore une fois, cela a enlevé la mystique, je pense. Mais c’est avec tout. Avant, étiez à un concert et vous avez vu, comme – je ne sais pas – Angus [Young, AC/DC guitarist] descendre d’un bus ou de l’un des gars dans AÉROSMITH et il a regardé et vous a fait signe, vous seriez si heureux parce que c’est une chose si rare. Maintenant, ils vont se filmer et se débrouiller tout seuls Instagram d’entre eux faisant de la merde comme ça. Il n’y a plus de validité à cela. Ce n’est pas spécial. Ce n’est pas du genre ‘Wow. Est-ce que c’était cool ? Je dois vérifier ça. Et c’est tellement cool. Et, mec, c’est une image exclusive,’ ou quoi que ce soit d’autre. Maintenant, il y a une caméra sur le téléphone de tout le monde… Alors, quel est le souvenir à avoir avec quelqu’un ? C’est une photo ou une vidéo. Alors voilà. Et il le met entre vos mains. Donc la mystique est partie… [Fans attending concerts will] prendre une photo d’eux-mêmes avec le groupe derrière eux, du genre : « Regardez où j’en suis ». Je suis à ce concert. C’est genre ‘Oh mon Dieu. Regardez l’émission. Posez le téléphone.’ Mais on n’en a pas beaucoup, parce que quand on va jouer, il y a un moshpit, il y a des gens qui deviennent fous. Et il y a de bonnes chances [the phone will] se faire renverser de ta main. Je mena, ça arrive. Dans notre genre de métal, il n’y a pas 40 personnes devant qui tiennent la caméra parce qu’elles ne pourront pas le faire. Cela joue en notre faveur. »

EXODEle dernier album de , « Persona non grata », est sorti en novembre via Records d’explosion nucléaire. C’est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ de Rob ducs et le retour de Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

En juillet 2021, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a rejoint ses acolytes sur scène le 7 octobre 2021 au réplique festival à Sacramento, en Californie.



