Steven Adams veut devenir Brook Lopez

A 28 ans Steven Adams Il est l’un des centres les plus établis de la ligue. Après plusieurs saisons de haut niveau dans le Thunder d’Oklahoma City, il s’est rendu la saison dernière aux New Orleans Pelicans pour renforcer la défense. Il termine la saison en moyenne 7,6 points et 8,9 rebonds (peu en attaque avec Zion Williamson à ses côtés).

Ainsi, il est conscient pour le moment de ses limites offensives et depuis cet été il s’apprête à évoluer vers un joueur plus complet. Alors tu veux “devenir” ruisseau lopez. C’est-à-dire, ajoutez le plan de trois à votre répertoire pour être un joueur plus complet et prolonger votre carrière. À ce jour, il a à peine lancé un triple lâche au cours de ses 8 saisons NBA. On verra ce qu’il fera la saison prochaine.