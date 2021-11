Steven Adler: Comment j’ai fini par recruter le chanteur de Guns N’ Roses Tribute Act pour mon groupe solo

Un entretien avec l’ancien GUNS N’ ROSES le batteur Steven Adler réalisée en juillet au Festival de rock M3 au Merriweather Post Pavilion à Columbia, le Maryland a récemment été téléchargé sur le M3 Rock Festival YouTube canal et peut maintenant être vu ci-dessous.

On lui a demandé comment il avait fini par recruter Ariel Kamin, le chanteur argentin GN’R groupe hommage VIEILLE FRIPOUILLE, pour faire face à son ADLER groupe solo, Stéphane dit : « En fait, je suis allé en Argentine [in November 2016] — ma femme est de là-bas ; sa famille y vit — et le GN’R les gars m’ont invité à faire quelques chansons. Et donc j’ai fait une petite fête dans un club appelé le Roxy à [Buenos Aires], et il était le chanteur [that played with us that night]. Vous pouvez aller sur mon site web et voir — le Roxy en Argentine. Il était si grand. J’étais comme, ‘Tu viens avec moi.’ Et le guitariste du groupe qui a ouvert pour GN’R était tellement incroyable. Je lui ai dit : ‘Descends. Je veux jammer avec toi. Et il est descendu. je te dis, si [GUNS N’ ROSES guitarist] Sabrer l’aurait vu jouer, il aurait été à l’arrière, dans le vestiaire, à s’entraîner. C’est à quel point il était bon. »

Joindre Adler et Kamin dans ADLERLes tournées actuelles de sont des guitaristes Michel Thomas et Alistair James, et bassiste Todd Kerns (à remplir pour Tanya O Callaghan, qui est récemment devenu le nouveau bassiste de SERPENT BLANC).

Kamin remplacé Constantin Maroulis de « Idole américaine » et « Rocher des âges » gloire, qui était le chanteur de L’APPETIT D’ADLER pour une dizaine de dates en mai 2018, dont une tournée australienne.

Bien qu’il n’ait pas été inclus dans la formation qui a lancé le « Pas dans cette vie » randonnée en 2016, Adler rejoint GUNS N’ ROSES à plusieurs spectacles de la tournée, dont trois arrêts sur l’étape américaine et un concert à Buenos Aires, en Argentine, jouant de la batterie sur « Out Ta Get Me » et « Ma Michèle ».

En février 2017, Adler a révélé qu’il était à l’origine censé apparaître à plus d’une poignée d’émissions sur le GUNS N’ ROSES randonnée de retrouvailles. Il a affirmé qu’il s’attendait à jouer tous les « Appetit pour la destruction » matériel pendant toute la tournée, pour se faire dire qu’il était absent après s’être blessé au dos pendant les répétitions.

La spéculation était répandue que Adler participerait à au moins une partie de la tournée de retrouvailles depuis ARMES À FEU l’a officialisé en janvier 2016. ARMES À FEU batteur depuis plusieurs années est Franck Ferrer, qui fait également partie de la programmation actuelle.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).