Steven Gerrard a aplati Cristiano Ronaldo à deux reprises en neuf minutes un jour où Wayne Rooney a été laissé couler du sang et Paul Scholes a été expulsé pour avoir tenté de PUNCH Xabi Alonso

Steven Gerrard est peut-être le nouveau manager d’Aston Villa, mais la légende de Liverpool est un rouge de part en part.

Depuis l’époque où il a enfilé son premier kit pour Whiston Juniors, le fier Scouser rêvait de jouer pour son club d’enfance et l’a vécu de manière célèbre.

Gerrard a fait un retour solide en Premier League après avoir quitté les Rangers pour prendre en charge Aston Villa

On ne peut pas en dire autant de Ronaldo qui a rejoint United cet été en provenance de la Juventus

L’une des conditions préalables pour jouer pour, et éventuellement devenir capitaine de Liverpool, est de donner le ton dans les grands matchs, en particulier contre les féroces rivaux de Manchester United.

Pendant des décennies, la bataille pour être le meilleur chien du football anglais a été menée dans le nord-ouest, Gerrard menant souvent la charge pour Liverpool et cela n’a jamais été aussi évident lors d’un match particulièrement fougueux à Anfield en mars 2007.

À l’époque, United était sur le point de reprendre sa place au sommet du football anglais alors qu’il affrontait Chelsea pour le titre de Premier League et avait besoin d’obtenir un maximum de points.

Pourtant, ils avaient rarement l’air de troubler l’équipe locale, qui a réussi à calmer la superstar émergente Ronaldo grâce à deux tacles autoritaires de Gerrard sur la jeune superstar portugaise.

Gerrard n’a jamais eu peur de mettre le pied dessus, surtout contre United

À la 44e minute, juste avant la mi-temps, Gerrard a légalement fauché l’ailier pour arrêter une contre-attaque de United avant la pause qui a laissé Ronaldo en tas sur le sol.

À peine huit minutes après le début de la seconde mi-temps, le milieu de terrain anglais a répété l’exploit, cette fois en suivant Ronaldo à travers le terrain avant de l’abattre avec un tacle glissé bien exécuté.

Le derby était typiquement fougueux, avec Wayne Rooney quittant le terrain avec du sang jaillissant d’une blessure à la jambe et Paul Scholes voyant rouge tard pour avoir tenté de frapper Xabi Alonso.

Pourtant, c’est United qui l’a emporté ce jour-là, avec John O’Shea quittant le banc pour taper à la maison après que Pepe Reina ait renversé un coup franc sur le chemin de l’Irlandais.

Carragher et Rooney entrent en collision à Anfield

L’attaquant anglais a quitté le terrain avec une jambe écorchée

Mais United a terminé le match avec 10 hommes après qu’un Scholes furieux ait tenté de frapper Alonso

Avance rapide de 15 ans et Gerrard espère infliger plus de douleur à Ronaldo, qui a du mal à son retour à Old Trafford.

Le joueur de 36 ans espère mener les Red Devils au quatrième tour de la FA Cup à Villa Park – un match que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT – avec Gerrard dans la pirogue de l’opposition dans l’espoir de faire à nouveau la loi.

