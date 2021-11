L’objectif ultime de Steven Gerrard de gérer Liverpool pourrait être entravé par sa décision de rejoindre Aston Villa, a-t-on dit à talkSPORT.

La légende d’Anfield a été avertie que « beaucoup de choses peuvent mal tourner » pour l’entraîneur après avoir accepté son premier poste de direction en Premier League.

Gerrard a quitté les Rangers pour occuper le poste d’Aston Villa, mais aurait-il mieux fait de rester en Écosse ?

Aston Villa a annoncé Gerrard comme nouveau manager

Après avoir guidé les Rangers vers leur premier titre de champion depuis 2011, Gerrard a décidé de tenter une nouvelle aventure et a pris les commandes de Villa après le limogeage de Dean Smith.

Il a été largement supposé qu’un retour à Liverpool était toujours à l’ordre du jour de Gerrard après son entrée dans la direction.

Alors que l’entraîneur a rejeté les suggestions selon lesquelles il pourrait remplacer Jurgen Klopp plus tôt cette année, l’ancien milieu de terrain a admis ses ambitions de revenir dans la pirogue d’Anfield à un moment donné dans le futur.

Pour beaucoup, cela aurait été un énorme pas en avant de passer directement de la Premiership écossaise à la gestion des Reds, ce déménagement à Aston Villa étant surnommé un « tremplin » pour le joueur de 41 ans.

Cependant, on a dit à Gerrard qu’il aurait peut-être mieux fait de rester chez les Rangers pendant quelques saisons de plus et de remporter des trophées en Écosse, plutôt que de prendre un gros risque en prenant en charge les Villans en difficulté.

Gerrard a un gros travail à faire pour changer la saison de Villa

« En ce qui concerne Steven Gerrard, je peux tout à fait comprendre pourquoi Villa est venu pour lui », a déclaré l’ancien as de la Premier League Scott Minto à talkSPORT lors du coup d’envoi.

« Je pense que la question ici est, que veut Steven Gerrard à long terme ? Nous sommes presque sûrs qu’il veut le poste à Liverpool, mais quel est le meilleur moyen de se rendre à Liverpool ?

«Je pense que les Rangers sont un club fantastique dans une petite ligue, si vous les mettez en Premier League, cinq ans ils courront après l’Europe, dix ans ils courront après les quatre premiers.

«Mais pouvez-vous passer des Rangers à Liverpool? Je pense que s’il a remporté trois ou quatre titres sur le spin, vous le pouvez.

« Maintenant, en allant à Villa, il se met beaucoup plus de pression car que veut la hiérarchie de Villa ? C’est le top six ? A-t-il besoin de les placer dans le top six ?

« Beaucoup plus de choses peuvent mal tourner.

Gerrard a été pressenti pour remplacer Jurgen Klopp en tant que manager de Liverpool à l’avenir

Gerrard aurait peut-être mieux fait de rester en Écosse et de remporter plus de titres avant de travailler à Anfield

« C’était un exploit incroyable de passer la saison sans défaite [at Rangers] et s’il fait ça trois ou quatre saisons sur le spin, avec le contrat de Jurgen Klopp et il dit: « Je ne veux plus le faire », je pense qu’il est plus que capable et le club est plus susceptible de dire, « D’accord, vous pouvez entrer directement ».

« En allant à Villa, il y a beaucoup plus de permutations qui peuvent aller dans les deux sens. »

La légende des Rangers, Ally McCoist, a également eu son mot à dire en déplacement, alors qu’il rejoignait talkSPORT pour réagir aux dernières nouvelles de jeudi matin.

La première tâche de Gerrard à Villa Park est de sortir le club du bourbier, les Villans étant actuellement 16e de Premier League, deux points au-dessus de la zone de relégation, avec seulement trois victoires cette saison.

Et McCoist a admis sa conviction que la nomination de Gerrard est un risque à la fois pour le manager et son nouveau club.

« Je pense toujours que c’est un pari, c’est un pari pour les deux parties », a déclaré l’ancien attaquant et manager des Rangers.

« C’est un pari pour Villa car il n’a jamais été testé dans cette ligue en particulier. »