Steven Gerrard a dit de rester chez les Rangers et de ne pas prendre un autre emploi avant de remplacer Jurgen Klopp à Liverpool

Steven Gerrard convient parfaitement au poste de Liverpool, mais il ne devrait pas se précipiter pour quitter Ibrox pour le moment, estime Ally McCoist.

Le joueur de 40 ans, qui a fait 504 apparitions en tant que joueur pour les Reds, a conduit les Rangers à un premier titre de Premiership écossais en 10 ans alors que son équipe est restée invaincue tout au long de la saison 2020/21.

Les Rangers de Gerrard ont terminé 25 points devant leurs rivaux Celtic

Gerrard a été pressenti pour succéder un jour à Jurgen Klopp sur la sellette d’Anfield et la légende du Gers McCoist a rejeté les suggestions que Gerrard devrait gérer un autre grand club avant de prendre les rênes de Liverpool.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je ne pense pas que ce sera de si tôt.

«En écoutant les interviews de Steven après les matchs comme il le fait depuis qu’il a pris le poste, il parle très, très bien. Il comprend juste.

«Je l’ai entendu dire que Liverpool a un excellent manager – et ils ont un excellent manager. Les fans de Liverpool sont très, très satisfaits de leur entraîneur. Les Rangers aussi.

«Mais Steven Gerrard serait-il un bon choix pour Liverpool à l’avenir? Cent pour cent.

La mentalité gagnante est revenue aux Rangers depuis que Gerrard a pris les commandes en 2018

«Tout est question de timing. À mon avis, le moment n’est pas propice pour le moment.

«J’adorerais qu’il reste [at Rangers] pendant encore quelques années, remportez quelques titres, [compete] en Ligue des champions… et si le moment est venu, déménagez à Liverpool.

«Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne décision pour lui d’aller ailleurs avant Liverpool. Et si ça ne marchait pas? »

Et Gerrard semble déjà envisager la saison prochaine – une fois les célébrations terminées.

“Vous pouvez voir les derniers matchs où nous sommes à court dans certains domaines”, a-t-il déclaré, expliquant que le club avait obtenu un recrutement dans la dernière fenêtre.

«J’ai eu des réunions vraiment intéressantes avec le conseil d’administration et ils sont avec moi, ils me soutiendront et nous y retournerons.»