Steven Gerrard a fait l’émerveillement de Zinedine Zidane et la légende d’Everton

Le choc de Liverpool en Premier League contre Aston Villa aura un effet très spécial ressentir alors qu’Anfield accueille à nouveau son fils préféré, Steven Gerrard.

Mais pour une fois, Gerrard sera un adversaire de ses Reds bien-aimés alors que son équipe de Villa cherche à poursuivre son bon départ sous sa direction.

Beaucoup pensent que Gerrard est le plus grand joueur de Liverpool

Il a pris un bon départ dans la vie à Villa Park – Villa a remporté trois de ses quatre premiers matchs sous lui

Les fans peuvent se sentir plutôt en conflit samedi avec tout supporter de Liverpool bien pensant qui veut voir Gerrard bien faire, mais l’équipe de Jurgen Klopp a bien sûr ses propres objectifs cette saison.

Contrairement au moment où Jack Grealish a été hué par certains fans d’Aston Villa, ou lorsque Jose Mourinho a été raillé par les supporters de Chelsea alors qu’il dirigeait Manchester United, Gerrard devrait recevoir un bon accueil samedi.

Et pour cause aussi. Gerrard était responsable de tant de souvenirs brillants dans le Merseyside au cours de ses 18 ans en tant que joueur de Liverpool.

talkSPORT.com examine huit (car c’était le numéro de maillot qu’il a enfilé pendant de nombreuses années à Liverpool) moments où Anfield appartenait à Gerrard.

Le point culminant de la carrière de Gerrard l’a vu remporter la Ligue des champions en 2005

« Aussi bon but que vous le verrez »

Gerrard a fait ses débuts à Liverpool en novembre 1998 avant d’inscrire son premier but en mai 1999, une belle compétence et une finition assurée contre Sheffield mercredi en ouvrant son compte.

Il lui a fallu un peu de temps pour devenir un joueur clé pour les Reds, pas trop de temps, et c’est un but contre Manchester United en mars 2001 qui a fait s’asseoir les fans et penser que le joueur alors âgé de 20 ans pourrait être quelque chose de spécial.

Après avoir reçu le ballon de Robbie Fowler, Gerrard était à 30 mètres du but et deux défenseurs de Man United l’ont fermé.

Mais avant qu’ils ne puissent l’atteindre, le doux effort de Gerrard a dépassé Fabian Barthez et dans la lucarne, la frappe étant qualifiée de » aussi bon but que vous le verrez « .

Gerrard avec la célébration dont Jurgen Klinsmann serait fier

Monsieur Liverpool

Un autre dans la longue liste des worldie de Gerrard, mais cette frappe spéculative était certainement l’un des crieurs les plus importants qu’il ait marqués.

Contre une équipe de l’Inter Milan invaincue depuis près de cinq mois, Liverpool avait de manière réaliste besoin de gagner à domicile lors du match aller des huitièmes de finale pour avoir une chance d’atteindre la prochaine étape de la Ligue des champions.

Un premier carton rouge pour Marco Matterazzi signifiait que l’équipe italienne était plus qu’heureuse de s’asseoir et de jouer pour un match nul et vierge. Avec la défaite de Liverpool contre Barnsley en FA Cup trois jours auparavant, l’anxiété à Anfield était sans surprise élevée alors qu’ils luttaient pour briser leurs adversaires.

Mais la frappe de Dirk Kuyt à la 85e minute et le but de Gerrard, une brillante frappe du poteau ont donné à Liverpool le coussin 2-0 dont ils avaient besoin pour le match retour – et cela leur a permis de remporter une célèbre victoire à San Siro trois semaines plus tard.

.

Gerrard a donné à Liverpool l’avance 2-0 à San Siro. Les Reds ont remporté le match nul 3-0 au total

Mission de sauvetage

Il y a eu plusieurs fois Gerrard était le super-héros d’une équipe de Liverpool souvent assez moyenne, mais un cornichon remarquable dont il a sorti l’équipe est survenu lors d’un affrontement en Ligue Europa en novembre 2010.

Napoli naviguait alors qu’Ezequiel Lavezzi leur donnait une avance en première mi-temps, mettant Liverpool dans une position potentiellement difficile dans sa tentative de sortir de son groupe.

L’introduction de Gerrard au début de la seconde mi-temps a donné à Liverpool le coup de main dont ils avaient besoin alors qu’il les conduisait à une victoire 3-1 avec un splendide triplé de 14 minutes.

Le premier était Gerrard vintage car il a profité d’une passe arrière molle avant de remporter un 50-50 avec Morgan De Sanctis et le ballon est entré. Le deuxième de Gerrard était un penalty et son troisième était quelque chose dont tout meilleur attaquant aurait été fier – un joli verre sur le De Sanctis qui se précipite pour faire taire les Napolitains auparavant bruyants à Anfield Road End.

getty

Sans l’intervention de Gerrard, Liverpool envisageait peut-être une sortie de la phase de groupes de la Ligue Europa

Supersub frappe à nouveau

Poursuivant le thème du supersub, Gerrard n’était en aucun cas un David Fairclough ou un Divock Origi, mais il avait la capacité de venir à la rescousse sur le banc.

Dans un match que Liverpool avait vraiment besoin de gagner, ils se dirigeaient vers un match nul à domicile contre Newcastle, et le patron des Reds de l’époque, Kenny Dalglish, a appelé l’atout Gerrard juste avant l’heure.

Et il a une fois de plus sauvé la journée grâce à une finition soignée du pied gauche, et un coup franc de Craig Bellamy a scellé une victoire 3-1 pour eux.

Gerrard n’a été sur le terrain qu’une demi-heure, mais son superbe camée lui a valu le prix de l’Homme du match.

.

Gerrard a produit une finition soignée dont des gens comme Luis Suarez auraient été satisfaits

Zizou approuve

Il est apparu que Gerrard avait refusé de signer pour le Bayern Munich, le Real Madrid et bien sûr Chelsea lorsqu’il jouait pour Liverpool.

Los Blancos ont peut-être décidé qu’ils voulaient le signer après que Gerrard était à l’avant-garde d’eux étant mis à l’épée alors que Liverpool remportait une victoire 4-0 lors d’un match de Ligue des champions en mars 2009.

Gerrard a marqué deux buts dans la nuit – un penalty et un magnifique effort en demi-volée, sa performance incitant la légende du Real Madrid Zinedine Zidane à le qualifier de meilleur joueur du monde.

Émotif

Les fans rivaux utiliseront pour toujours ce que Gerrard a fait après la victoire 3-2 de Liverpool sur Manchester City en avril 2014 comme un bâton pour le battre.

Son instruction passionnée « cela ne glisse pas maintenant » lors d’un entretien d’équipe sur le terrain avec ses coéquipiers deux semaines avant que son tristement célèbre dérapage ne contribue à l’effondrement des Reds dans la course au titre.

Mais ses célébrations émotionnelles avaient plus de profondeur que lui, célébrant une victoire aussi gigantesque dans la course au titre.

C’est arrivé deux jours avant le 25e anniversaire de la catastrophe de Hillsborough – Gerrard subissant une perte personnelle alors que son cousin Jon-Paul Gilhooley, âgé de dix ans à l’époque, était l’une des 97 victimes.

sports du ciel

Gerrard est souvent moqué pour ces célébrations après que Liverpool ait battu City par des fans rivaux

Délice de derby

Gerrard a connu un bon bilan contre Everton en tant que joueur, mais son point culminant personnel contre les rivaux de Liverpool dans le Merseyside est survenu vers les dernières années de sa carrière de joueur.

En mars 2012, un Liverpool hors de forme a envoyé un Everton en forme, gagnant 3-0 à Anfield – Gerrard marquant tous les buts.

Son premier était une délicieuse puce avec sa cheville gauche avant que deux autres buts simples en seconde période ne scellent le droit de se vanter des Reds.

Et cela a fourni un remède temporaire aux railleries constantes que Gerrard a déclaré avoir subies de la part des fans d’Everton lorsqu’il était joueur.

getty

Gerrard est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer un triplé contre Everton depuis Ian Rush en 1981

« Quel succès, fils ! »

Gerrard est crédité d’avoir entraîné Liverpool vers un incroyable triomphe en Ligue des champions contre l’AC Milan, et à juste titre.

Cependant, cette nuit mémorable à Istanbul n’aurait pas eu lieu sans les remplacements intelligents de Rafael Benitez et, bien sûr, l’éclat de Gerrard.

Pour atteindre les huitièmes de finale, Liverpool avait besoin de trois buts en seconde période après avoir pris du retard à domicile face à l’Olympiakos lors de son dernier match de groupe.

Les Reds menaient 2-1 avec 81 minutes au compteur et cinq minutes plus tard, ils obtenaient le but dont ils rêvaient alors que Gerrard produisait l’une de ses frappes les plus emblématiques de tous les temps, tirant sur la demi-volée à 25 mètres.

Le Kop s’est déchaîné lorsque le but est entré et cela a même conduit l’ancien attaquant d’Everton Andy Gray à crier: «Ohhhh, vous êtes beauutttyy. Quel succès, fiston ! Quel succès ! »

.

Gerrard a plus tard cité ce but comme sa meilleure frappe de football

Mais idéalement pour Liverpool, le choc de samedi sera une performance inférieure à la moyenne de Gerrard, pour une fois.

