Steven Gerrard à la recherche de victoires consécutives en Premier League contre les Eagles de Patrick Vieira

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, renouvellera sa rivalité en Premier League avec le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, ce week-end.

Les deux milieux de terrain à la retraite ont participé à un certain nombre de compétitions mémorables au cours de leur temps en tant que joueurs à Liverpool et Arsenal respectivement.

Gerrard rencontrera désormais Vieira en tant que manager pour la première fois lorsque son équipe de Villa se rendra à Londres à la recherche de victoires consécutives après la victoire sur Brighton.

Mais ils sont confrontés à un test difficile face à Palace qui dispute une série de sept matchs de Premier League sans défaite depuis septembre.

Crystal Palace contre Aston Villa : commentaires en direct

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 27 novembre à Selhurst Park avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 15 heures.

Le jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 14h30 et Dan Windle sera en charge de la présentation.

Les commentaires viendront ensuite de Ian Danter et de l’ancien défenseur anglais Alvin Martin.

Gerrard s’est déchaîné alors que son équipe d’Aston Villa a remporté une victoire tardive lors de son premier match en charge de Crystal Palace contre Aston Villa: nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront à nouveau privés de James McArthur en raison d’une blessure aux ischio-jambiers tandis que Nathan Ferguson reste incertain suite à un problème au mollet.

Vieira a par ailleurs le choix entre une équipe en pleine forme, comme il l’a dit : « Tout le monde s’est entraîné ce matin.

« Eze a eu une très bonne semaine, une session complète avec l’équipe. Nathan a participé à un entraînement cette semaine, donc tout le monde en dehors de Macca est prêt pour le jeu.

Villa a quant à lui plusieurs absents à long terme avec Bertrand Traoré et Trezeguet toujours sur la touche avec des blessures à la cuisse et au genou respectivement.

Il est également peu probable que Douglas Luiz soit renvoyé à l’action après une récente tension aux ischio-jambiers.

Eze se rapproche d’un retour après son retour pour l’équipe jeunesse de Palace Crystal Palace contre Aston Villa: qu’est-ce qui a été dit?

Gerrard a rappelé ses batailles avec Vieira en tant que joueur lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Le patron de Villa a déclaré : « C’est un homme pour lequel j’ai beaucoup d’admiration et de respect, d’abord et avant tout en tant que joueur.

« J’ai eu de nombreuses batailles contre Patrick, des hauts, des bas. C’était certainement un joueur contre lequel on pouvait vraiment rivaliser.

«Vous pouviez lui donner un coup de pied, le combattre, rivaliser avec lui et il vous serrerait la main après le match.

« C’était un footballeur de haut niveau et l’une des batailles les plus difficiles que j’aie jamais affrontées en tant que joueur, et je m’attends à ce qu’il en soit de même du côté. Je sais qu’il est un gagnant.

Ollie Watkins a marqué le premier but de l’ère Gerrard à Villa Park Crystal Palace contre Aston Villa : faits du match Crystal Palace a remporté cinq de ses six derniers matches de championnat à domicile contre Aston Villa (L1), dont chacun des trois derniers d’affilée. Aston Villa a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Premier League contre Crystal Palace (L2), autant qu’ils en avaient lors de leurs 13 premiers contre eux dans la compétition. En marquant au moins une fois lors de matchs de Premier League contre Aston Villa, le record de Crystal Palace est P11 W7 D3 L1, remportant les six derniers matchs de ce type. Cependant, les Eagles n’ont pas réussi à marquer lors de cinq de leurs huit derniers contre les Villans dans la compétition. Crystal Palace est invaincu à domicile en Premier League jusqu’à présent cette saison (2 v., 4 n.). Ils ont évité la défaite pour la dernière fois lors de leurs sept premiers matchs à domicile d’une campagne de championnat en 1993-94 (deuxième niveau), alors qu’ils l’ont fait pour la dernière fois dans l’élite en 1990-91. Crystal Palace est sans défaite lors de ses sept derniers matchs de Premier League. (W2 D5), la plus longue invincibilité actuelle de la compétition. Les Eagles eux-mêmes ont eu une plus longue séquence sans défaite dans la compétition en décembre 2017 (8 matchs). Aston Villa a connu un début gagnant sous Steven Gerrard contre Brighton la dernière fois – le seul manager à avoir remporté ses deux premiers matchs de Premier League. en charge des Villans était John Gregory en mars 1998. Aston Villa a perdu ses trois derniers matchs à l’extérieur en Premier League, perdant plus d’affilée sur la route dans la compétition entre février 2016 et septembre 2019 (10). Les huit derniers de Christian Benteke Les buts en Premier League ont soit donné l’avantage à Crystal Palace (4), soit été un but égalisateur (4). En effet, 71% de ses buts globaux en Premier League ont modifié le résultat à ce stade du match (61/86) – parmi les joueurs ayant marqué au moins 60 buts en Premier League, seul Dion Dublin (72%) a marqué une part plus élevée de ce type. Contre aucune équipe, l’attaquant d’Aston Villa, Danny Ings, n’a marqué plus de buts en Premier League que contre Crystal Palace (5). Cependant, après avoir marqué (2) ou aidé (2) quatre buts lors de ses cinq premières apparitions en championnat avec les Villans, Ings n’a marqué qu’une fois de plus (0 passes décisives) lors de ses cinq derniers matchs. En tant que joueurs, le manager de Crystal Palace Patrick Vieira et Aston Le patron de Villa Steven Gerrard s’est rencontré neuf fois en Premier League. Gerrard n’a perdu aucune des six premières rencontres de ce type (W3 D3), Vieira remportant deux des trois dernières (L1).