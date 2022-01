Steven Gerrard a regardé Old Trafford avant d’insister sur le fait que « presque pas assez bon pour Aston Villa » après la défaite de Manchester United, car la revue « décevante » du VAR a tué l’élan

Steven Gerrard insiste sur le fait que « ce n’est presque pas assez bon » pour Aston Villa malgré une performance dominante lors de leur défaite 1-0 contre Manchester United en FA Cup lundi soir.

La légende de Liverpool est revenue à Old Trafford et a donné l’exemple, regardant Stretford End alors qu’ils le huaient jusqu’à l’abri, avant que son équipe ne contrôle une grande partie du match.

Gerrard a tiré beaucoup de points positifs du résultat

Son côté Villa n’a pas été intimidé par Old Trafford – et lui non plus

Villa a peut-être eu la malchance d’être exclu de la compétition, ayant dominé United pendant une grande partie de la rencontre.

VAR s’est retrouvé au centre d’encore plus de controverse alors qu’une longue critique refusait à Danny Ings d’égaliser, alors que les visiteurs étaient coupables d’avoir gâché de nombreuses chances.

Il a fallu plus de trois minutes et demie pour décider que Jacob Ramsey, en position de hors-jeu, a entravé Edinson Cavani dans la préparation du but refusé d’Ings.

Et tandis que Gerrard n’a fait aucune excuse pour la perte, le patron de Villa a admis que le retard aurait pu tuer l’élan de son équipe.

Il a déclaré à talkSPORT: «On m’a dit deux ou trois choses différentes. D’après ce que j’ai compris, JJ est peut-être venu d’une position de hors-jeu. C’était peut-être pour le bloc.

GETTY

Ceux à l’intérieur d’Old Trafford ont été laissés confus lors d’un long contrôle VAR

GETTY

Gerrard pensait que Villa avait fait plus qu’assez pour rester dans la compétition

« Ce qui est décevant pour moi, c’est qu’on est dans le rythme, qu’on domine le match et qu’il faut trois minutes et demie pour prendre une décision.

« Nous pouvons débattre et en parler autant que vous le souhaitez, les arbitres et le VAR ont pris une décision et cela nous est défavorable.

«Mais la réalité est que nous en avons fait assez ce soir pour marquer au moins deux ou trois, à mon avis.

«Je pensais que la performance était assez bonne pour au moins emmener Man United en prolongation. Il y a donc beaucoup de points positifs.

«Mais la réalité est que c’était presque suffisant. Ce n’est presque pas assez bon pour Aston Villa. Ce n’est pas assez bien pour moi.

« Nous devons combler cet écart parce que lorsque nous le ferons, nous serons une bonne équipe. »

