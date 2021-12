Steven Gerrard déterminé à garder Axel Tuanzebe, le prêteur d’Aston Villa, alors que Napoli déménage en janvier

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a révélé son intention de garder Axel Tuanzebe à Villa Park après que le défenseur prêté ait été lié à Napoli.

Prêté à Manchester United Tuanzebe serait intéressant du côté de la Serie A malgré ses difficultés à Villa cette saison. Il n’a joué que huit minutes depuis que Gerrard a été nommé en novembre et a commencé six matchs de Premier League, tous sous la direction de l’ancien patron Dean Smith.

Tuanzebe, lors de son troisième prêt à Villa, pourrait se voir attribuer un départ pour le voyage de dimanche à Brentford avec Tyrone Mings interdit avec son avenir sous les projecteurs.

Gerrard a déclaré : « C’est entre les mains d’Ax et de Manchester United. Nous le voulons ici, nous serions ravis de le garder. Nous ne le voyons pas seulement comme un prêt jusqu’à la fin de la saison.

« C’est quelque chose que nous voulons explorer plus loin que cela. Nous espérons juste que nous avons cette opportunité.

« C’est un joueur que nous aimons beaucoup. On aimerait qu’il reste au moins jusqu’à la fin de la saison. Axel est son propre homme et voudra prendre sa propre décision.

Tuanzebe a une décision à prendre

« Il appartient évidemment à Manchester United que nous devons tous respecter. J’espère qu’il veut en faire partie.

« En termes de ce qu’il a donné au quotidien, ses niveaux de leadership et d’entraînement ont été très forts et il pousse pour jouer. »

Gerrard a suggéré à United d’avoir la possibilité de rappeler le joueur de 24 ans en janvier, mais espère que cela ne se produira pas.

Il a déclaré: «La plupart des prêts, pour vous donner un indice, ont normalement une option de rappel. Je ne pense pas qu’il soit logique de prêter un joueur de nos jours, surtout lorsque vous traversez une pandémie, pour ne pas avoir d’option de rappel. Nous verrons comment celui-ci se déroule à court terme. Nous voulons le garder.

Gerrard de retour sur la touche

Gerrard retournera dans la pirogue de Brentford après avoir raté la défaite 3-1 du Boxing Day contre Chelsea après avoir été testé positif pour Covid.

Tuanzebe est dans une bataille avec Kortney Hause pour remplacer Mings tandis que John McGinn devrait être disponible après s’être absenté contre Chelsea.

Ashley Young est un doute majeur avec un orteil fracturé tandis que Leon Bailey (ischio-jambiers) et Marvelous Nakamba (genou) sont absents.

« J’ai eu le pire Noël jamais enregistré, mais ce n’est pas important », a ajouté Gerrard.

«Je suis très impliqué dans ce résultat (contre Chelsea) et l’issue du match, c’est ma responsabilité. J’étais très en contact avec le personnel et j’essayais de faire passer des messages au banc.

«C’est moi qui ai sélectionné l’équipe et les remplaçants en son sein, donc c’est beaucoup sur mes épaules. J’ai eu la chance de me reposer en termes d’être à la maison et d’être loin d’elle, mais le travail ne s’est jamais arrêté.

« De mon point de vue, je veux toujours être ici. Je veux être ici et au travail lui-même. C’est agréable d’être de retour.

