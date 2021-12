Steven Gerrard détruit Michael Owen lors de la fouille de Man United alors que le patron d’Aston Villa s’ouvre au retour de Liverpool et reçoit les éloges de Jurgen Klopp

Steven Gerrard a dirigé une fouille hilarante sur Michael Owen lorsque l’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United a demandé à quoi cela ressemblait d’être de retour à Anfield.

Gerrard est revenu au club où il a passé toute sa carrière anglaise pour la première fois en tant que manager samedi, voyant son équipe d’Aston Villa tomber 1-0 face aux hommes de Jurgen Klopp.

.

Gerrard a reçu sans surprise un accueil chaleureux avant le match

.

Mohamed Salah a battu son équipe de Villa avec une pénalité en deuxième mi-temps

L’ancien capitaine des Reds a reçu un accueil chaleureux de la foule, avec sa réputation intacte comme l’un des plus grands de tous les temps du club.

Faisant ses débuts en 1998, Gerrard a suivi un autre diplômé de l’académie à Anfield sous la forme d’Owen.

Mais, contrairement à Gerrard, le héros buteur Owen a terni plus tard sa réputation au club et auprès des fans pour toujours avec un passage à son rival Manchester United en 2009.

Depuis sa retraite en 2013, Owen a entrepris une carrière d’expert et était en studio pendant que Gerrard était interviewé en direct par un autre ancien Red, Robbie Fowler.

Et Gerrard n’a pas pu résister à un retrait brutal lorsqu’Owen lui a demandé ce que l’ancien milieu de terrain pensait de son retour à Liverpool.

Productions DAZN/Premier League

Owen a posé la question et la réponse de Gerrard était classique

Quand ce fut au tour d’Owen de poser une question, il dit : « Je dois admettre que j’ai détesté retourner jouer contre Liverpool, quelles ont été vos émotions aujourd’hui et qu’avez-vous ressenti à l’idée de ramener une équipe chez vous ? »

Et dans un renversement de rôle de leurs jours de jeu, Owen avait plutôt offert à Gerrard un but ouvert, avec la réponse du manager de Villa aussi rapide que drôle.

« Si j’avais joué pour Man U, je détesterais revenir aussi », a-t-il déclaré.

Productions de Premier League

Owen aurait probablement dû le voir venir

Gerrard, Owen et Fowler ont tous joué ensemble à Liverpool, mais Owen a de loin pris sa retraite avec la pire réputation parmi les fans

Gerrard a ensuite répondu sérieusement à la question, affirmant qu’il était un fan de Liverpool, mais que ses priorités étaient ailleurs.

« C’est comme ça, je suis en voyage », a expliqué Gerrard. « Je suis privilégié et honoré d’occuper ce poste, c’est un club fantastique.

«Ce n’est qu’un début, nous essayons toujours de faire évoluer l’équipe, de nous améliorer et de transmettre beaucoup d’informations aux joueurs.

« Je serai toujours un fan de Liverpool, c’est un fait, mais mes priorités sont évidemment Aston Villa et essayer d’améliorer cette équipe et de nous faire monter dans le classement. »

.

Les hommes de Gerrard ont fait transpirer les hommes de Klopp dans un Anfield humide

Malgré les rires, Gerrard a été déçu ce jour-là, estimant que son équipe de Villa aurait pu obtenir quelque chose pour un match où Liverpool a dominé mais a eu du mal à se démarquer, ne le faisant qu’à partir du point de penalty.

« En fin de compte, nous l’avons perdu sur le dos d’une pénalité », a déclaré Gerrard. «Nous pensons que c’est doux, nous pensons que c’est d’abord une faute sur Tyrone Mings.

« Mais si vous regardez l’ensemble du match au cours des 90 minutes, Liverpool était évidemment la meilleure équipe de la surface de réparation à la surface de réparation.

Liverpool a été bâclé devant le but mais la Villa de Gerrard n’a pas réussi à capitaliser

«Nous avons deux matchs, Norwich et Burnley, nous devons chercher à prendre le maximum de points dans ces matchs, si nous le faisons, nous serons dans la première moitié.

« Lorsque nous avons pris le poste, l’équipe était 15e et ce n’est pas assez bon pour Aston Villa, nous voulons donc certainement terminer dans la première moitié et nous efforcer d’aller aussi haut que possible. »

Le manager rival Jurgen Klopp a été interrogé sur le début de la vie de Gerrard en tant que manager en Premier League, et a semblé impressionné, mais a été surpris de voir autant de vieux visages.

« De toute évidence, c’est un bon entraîneur et il a un très bon personnel », a déclaré Klopp.

« C’est vraiment étrange quand vous vous rencontrez avant le match et de nombreux entraîneurs que vous connaissez de votre propre club, c’est étrange, mais ils font ce qu’ils font et tout va bien. »

.

Klopp a été impressionné par le retour de Gerrard Prem

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était dit entre lui et Gerrard, qui a quitté le club en 2015 quatre mois avant l’arrivée de l’Allemand mais a été ramené en tant qu’entraîneur des moins de 18 ans deux ans plus tard, Klopp a ajouté: « Il a dit » Félicitations « et j’ai dit » Merci ‘.

« Rien ne viendra entre lui et moi mais au final nous sommes concentrés. Vous pouvez être le meilleur ami de quelqu’un et vouloir le battre.

« C’est la même chose avec moi et David Wagner [Klopp’s best friend and best man at his wedding who managed Huddersfield against him in the Premier League].

« Il y a une personne pour qui cela n’a pas été facile et c’est Stevie. Ils se sont battus très fort pour un résultat.

Ce n’était pas la célébration que beaucoup attendaient à Anfield, Gerrard gardant ses émotions sous contrôle tout au long du match, bien qu’il soit clairement reconnaissant aux fidèles de Liverpool pour son accueil chaleureux dans son ancienne maison.

.

Gerrard a salué les fans de Liverpool mais a fait très attention à être respectueux envers son nouveau club et leurs supporters

.

Les fans de Liverpool pourraient être déçus de voir que leur plus grand joueur de tous les temps n’a peut-être pas semblé toucher le célèbre panneau « This is Anfield » en sortant du tunnel

Son équipe de Villa a peut-être été huée en quittant le tunnel, mais un rugissement s’est élevé lorsque Gerrard a émergé derrière eux. La légende des Reds a fait un petit signe au Kop, et il n’a fallu que huit minutes au Kop pour chanter « Steve Gerrard, Gerrard », mais il a rapidement été noyé par les cris de « Liverpool, Liverpool ».

Il a reçu une autre interprétation au coup de sifflet final, mais il n’était pas d’humeur à traîner pour accepter l’adulation. Après avoir fait un petit signe au Kop en chantant son nom, il a applaudi l’assistance itinérante avant de se diriger vers le tunnel.

« Je comprends qu’il y aura de l’émotion pour moi et ma famille, mais j’ai essayé de me concentrer sur Aston Villa et de m’assurer que c’était la priorité », a déclaré Gerrard.

« J’étais très respectueux et reconnaissant pour l’accueil que j’ai reçu, ce qui n’était que naturel en raison des années de ma vie que j’ai données à ce club. »

